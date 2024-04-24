الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يستقبل مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق بندوة كلية الحقوق

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المستشار يوسف محمد الكومي مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق، والمستشار سامح رمضان عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل، في إطار المشاركة في ندوة بعنوان "المستجدات التشريعية والعملية في قانون الشهر العقاري" بكلية الحقوق،
بحضور الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق. 

تفاصيل الاستقبال 

ورحب الدكتور شريف يوسف خاطر، بزيارة المستشار يوسف محمد الكومي مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق  في رحاب جامعة المنصورة، مؤكدا حرص الجامعة على التعاون مع وزارة العدل.

وعرض خلال اللقاء أنه جارى تنفيذ فكرة إنشاء مكتب للشهر العقاري والتوثيق لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وتجهيزه بأحدث الأجهزة والوسائل التكنولوجية على أعلى مستوى  ليقدم المكتب خدمات الشهر العقاري والتوثيق فى إطار خطة الجامعة لتيسير تقديم الخدمات المختلفة لكافة منسوبي الجامعة نفاذا لموافقة الوزارة على إنشائه.

وقال المستشار يوسف محمد الكومي، إن الوزارة تعمل علي تطوير جميع فروع مكاتب الشهر العقاري تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المستشار وزير العدل، وميكنتها وتجهيزها على أعلى مستوي من الجاهزية مدعمه بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة للحد من تكدس المواطنين وخدمتهم.

وأهدى الدكتور شريف خاطر، درع الجامعة للمستشار يوسف  الكومي كهدية تذكارية من الجامعة، فيما أهدى المستشار يوسف الكومى  نسخة من إصدارات وزارة العدل: قانون الشهر العقارى رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ واللائحة التنفيذية له، ونسخة من القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ الخاص بأحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعديلاته بقانون ١٧٧ لسنه ٢٠٢٢.

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة أيمن مختار

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