محافظ الدقهلية: الشون والصوامع استقبلت ٣٦٥٠٠ ألف طن قمح خلال أسبوع

اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن استمرار استقبال محصول القمح خلال موسم التوريد بالشون والصوامع بنطاق المحافظة باشراف وكيل وزارة التموين ورؤساء المراكز والمدن، وبلغت الكميات الموردة من القمح 36 ألفا و500 طن حتي الآن ضمن أعمال توريد القمح منذ اليوم الأول للتوريد في 15 إبريل الجاري.



وكان محافظ الدقهلية قد اصدر عدة توجيهات للأجهزة التنفيذية المعنية بشأن استقبال توريد محصول القمح موسم 2024..



واوضح "مختار" أن المساحه المنزرعه قمح هذا الموسم 252292 فدان والمتواقع توريده 400 الف طن.

وقال"مختار" إن إجمالي الشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح الذي يتم توريده 37 موقعا بسعة تخزنية 289الف طن،مؤكدا أن أسعار التوريد 2000جنيه للاردب درجه 23ونصف و1950 جنيه للاردب 23درجة، و1900جنيه للاردب درجه22 ونصف ويتم السداد خلال 48 ساعه..



مختار:ضرورة تذليل المعوقات التي تعوق استلام محصول القمح

وتضمنت توجيهات "مختار"التاكيد علي ضرورة تذليل كافة المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح موسم 2024 إلى كافة الصوامع والشون ونقط التجميع حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية موردة لتخفيف العبء على إستيراد القمح من الخارج، وأشار "مختار" لاهمية تأمين الصوامع والشون التي يتم تخزين الاقماح بها بخدمات أمنية وعمل دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من والي الصوامع والشون ووجه لضرورة التأكد من صلاحية كافة الصوامع والشون وأماكن التخزين لاستلام محصول القمح من الموردين والمحافظة عليه طبقًا للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها، وقال "مختار" انه في حال خروج اى كميات من القمح خارج المحافظة يتم ذلك من خلال تصريح معتمد من إدارة التموين المختصة ويكون التصريح مدون به الجهة المتعاقد معها لمدة 24 ساعة فقط ، كما وجه لمتابعة حركة السيارات المحملة بالقمح من خلال الدوريات الأمنية وشدد علي عدم استلام اقماح مستوردة او متبقية من العام الماضي، مشيرا لتذليل أي معوقات قد تصادف موسم التسويق.



وأكد "مختار"علي تفعيل غرفة العمليات بمديرية التموين لاستقبال أى شكاوى تعوق عملية توريد القمح وابلاغ غرفة عمليات المحافظة بها لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حينه.

