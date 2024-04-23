الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة يحصل على جائزة أفضل مشروع لتحسين تجربة مريض

جانب من المسابقة
جانب من المسابقة

حصل مركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة، علي  جائزة أفضل مشروع لتحسين تجربة مريض علي مستوي مصر  بمسابقة السعودي الألماني الصحية النسخة الثانية لعام 2023 - 2024 "نرعاكم كأهالينا"، والمقامة برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الإجتماعي، و الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بمشاركة ما يقرب من ٢٥٠ فريق طبي على مستوى الجمهورية من جميع الهيئات والجهات مقدمي الخدمة الصحية فى مصر. 
 

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عبدالغفار،  وزير الصحة والسكان، ورؤساء وقيادات هيئات الصحة في مصر، وقيادات وزارة الصحة والسكان، وكبار شخصيات المجتمع الطبي.

صحة الدقهلية: ٦٤ ألف مواطن استفادوا من خدمات أقسام وعيادات الأسنان

وأعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، إنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان، بقيادة الدكتور محمد أبوالعينين، خلال الربع الأول من العام الجارى  لاسيما فى مجال الدورات العلمية.

وكشف وكيل الوزارة، أنه فيما يخص مجال التدريب ورفع كفاءة الكوادر فقد شارك أطباء الاسنان في حضور 7 أيام علمية إلى جانب مشاركة 45 منهم  في المؤتمر العلمي والمعرض الدولي لطب الأسنان “IDEX”.

كما كثفت الإدارة العامة للأسنان جولاتها المرورية خلال  الثلاثة أشهر الماضية، والتى تضمنت  117 جولة مرورية تم خلالها تفقد الأقسام والعيادات بمختلف المستشفيات والإدارات الصحية التابعة، فضلًا عن توزيع أطباء الأسنان من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة.

كما أوضح وكيل الوزراة، أن نحو 64646 مواطنًا استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال الفترة الماضية  مشيرًا إلى الالتزام التام بإشتراطات مكافحة العدوى حفاظًا على صحة الأطباء والمواطنين.

وأضاف أنه تم الإحلال والتجديد بالمشاركة الاجتماعية وبالتوريد الوزاري لنحو 9 وحدات أسنان على مستوى المحافظة.

مركز طب وجراحة العيون جامعة المنصورة المنصورة مسابقة السعودي الألماني الصحية وزارة التعليم العالي

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