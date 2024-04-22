الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة عاملين بناء سقطا من أعلى سقالة في الدقهلية

اسعاف
اسعاف

أصيب عاملان بمحافظة الدقهلية بكسر في العمود الفقري إثر سقوطهما من أعلي سقالة اثناء عملهم بقرية البساتين مركز أجا وجري نقلهم إلي مستشفي أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطار من مأمور مركز شرطة أجا، يفيد بورد بلاغا الي شرطة النجدة  من أهالي قرية البساتين دائرة المركز  بسقوط شخصين عمال بناء من أعلي سقالة اثناء عملهم.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط شخصين عمال من اعلي سقالة من ارتفاع حوالي 3 متر وبالفحص تبين إصابة كلا من  «محمد محمود عبد القادر، 32 عامًا، ومقيم بالسنبلاوين، وتبين اصابته بكسر بالعمود الفقرى، وعلي رضا رضوان، 22 عامًا، ومقيم أيضًا بالسنبلاوين، مصابًا بكسر بالعمود الفقرى»
جري نقلهم إلي مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظ الدقهلية يتابع انطلاق أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات

تابع د.أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، من خلال التنسيق والتعاون مع اللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية انطلاق اعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق محافظة الدقهلية والتي بدأت من 20 ابريل الجاري وتستمر حتي 9 مايو المقبل.

وصرح المحافظ، بأن ما تم تنفيذ اليوم  ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22 تنفيذ عدد 14 قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة منهم عدد 13 حالة تعدي بالبناء بمساحة 512 متر مربع ولاية النيل والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة الأوقاف المصرية بمراكز وميت غمر والمنصورة  والمطرية وكذلك حالة تعدي على الأرض الزراعية الخاصة بمساحة 250 متر مربع بمركز منية النصر.

وأوضح مختار بأن إجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثالثة من الموجة 22 عدد (45) قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة والأرض الزراعية الخاصة منهم 31 قرار إزالة تعدي بالبناء علي أملاك الدولة  بمساحة (904) متر مربع وعدد (13) قرار إزالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 1 فدان و5 قيراط 23 سهم وعدد 1 تعدي علي الارض الزراعية الخاصة بمساحة 250 متر مربع.

ووجه المحافظ، بضرورة اتخاذ كافة إجراءات التحفظ علي الأراضي المسترده خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة واعادة الأراضي الي سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت، مشيرًا إلى أنه لا تهاون مطلقا مع اي مخالفات علي الاراضي الزراعية ايا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة.

أشار مختار إلي أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ اعمال الازالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات اهدافها المرجوة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الاملاك بالمحافظة والذي اوضح ان الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء المشار اليها.

في هذا الصدد، سبق أن وجه المحافظ، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدًا أهمية إعداد التقارير الدورية المصورة لموقف الإزالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة.

اصابه عاملان الدقهلية قرية البساتين مستشفى أجا اجا

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