مجلس عمداء جامعة المنصورة الجديدة يناقش احتياجات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس

عُقِدَ مجلس عمداء جامعة المنصورة الجديدة برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة وحضور أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات ومديري البرامج العلمية.

وقد استهل "الخولي"المجلس اليوم بالترحيب بأعضاء مجلس العمداء، الترحيب بأعضاء مجلس العمداء، وتقديم الشكر والتقدير لعمداء الكليات ومديري البرامج ومنتسبي الجامعة على الجهد المبذول في إتمام العملية التعليمية على الوجه الأكمل.

تفاصيل المجلس

وقد صادق مجلس عمداء جامعة المنصورة الجديدة في الجلسةالجلسة (10) العاشرة يوم الأحد على موضوعات وقرارات الجلسة العاشرة.

وأحيط المجلس علمًا بتقرير منصة مصادر التعلم ماجروهيل Mcgraw Hill، تقرير البنية التحتية التكنولوجية IT، تقرير نظام بنوك الأسئلة الإلكترونية Q Banks، تقرير المكتبة، تقرير تسجيلات الطلاب، تقرير ساعات التسجيل وفق المعدل التراكمي للطلاب، تقرير النشر العلمي بجامعة المنصورة الجديدة Publication Report، تقرير معادلة الدرجات العلمية واعتماد اللوائح وبدء الدراسة بكليات الجامعة من المجلس الأعلى للجامعات، وعرض ملخص اجتماع رئيس الجامعة مع رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة والاستشاري، احتياجات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 2024 – 2025.

وعرض المجلس مقترح الجداول الدراسية لامتحانات نهائي الفصل الثاني ربيع 2024، وإعداد ملف الجودة بكل كلية وفق معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد NAQAA، والمقررات المطروحة بالفصل الدراسي الصيفي ورفعها على الجداول الدراسية في نظام SIS،

وناقش المجلس المذكرة المقدمه من الدكتور أشرف قوطة - منسق قسم اللغة الإنجليزية بالجامعة بشأن مقترح توقيت امتحان اللغة الإنجليزية E1 لطلاب الجامعة بالفصل الدراسي الثاني، واعتماد حالات وقف قيد الطلاب بكليات الجامعة، الاستعداد والتجهيز للعام الدارسي القادم 2024 - 2025، توقيت الإعلان عن فتح باب قبول دفعة جديدة من الطلاب في بعض كليات الجامعة 2024- 2025.

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