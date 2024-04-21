الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مجلس عمداء جامعة المنصورة الجديدة يناقش احتياجات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس

جانب من المجلس
جانب من المجلس

عُقِدَ مجلس عمداء جامعة المنصورة الجديدة برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة وحضور أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات ومديري البرامج العلمية.

وقد استهل "الخولي"المجلس اليوم بالترحيب بأعضاء مجلس العمداء، الترحيب بأعضاء مجلس العمداء، وتقديم الشكر والتقدير لعمداء الكليات ومديري البرامج ومنتسبي الجامعة على الجهد المبذول في إتمام العملية التعليمية على الوجه الأكمل.

 

تفاصيل المجلس

وقد صادق مجلس عمداء  جامعة المنصورة الجديدة في الجلسةالجلسة (10) العاشرة يوم الأحد على موضوعات وقرارات الجلسة العاشرة.

وأحيط المجلس علمًا بتقرير منصة مصادر التعلم ماجروهيل Mcgraw Hill، تقرير البنية التحتية التكنولوجية IT، تقرير نظام بنوك الأسئلة الإلكترونية Q Banks، تقرير المكتبة، تقرير تسجيلات الطلاب، تقرير ساعات التسجيل وفق المعدل التراكمي للطلاب، تقرير النشر العلمي بجامعة المنصورة الجديدة Publication Report، تقرير معادلة الدرجات العلمية واعتماد اللوائح وبدء الدراسة بكليات الجامعة من المجلس الأعلى للجامعات، وعرض ملخص اجتماع رئيس الجامعة مع رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة والاستشاري،  احتياجات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 2024 – 2025.

وعرض المجلس مقترح الجداول الدراسية لامتحانات نهائي الفصل الثاني ربيع 2024، وإعداد ملف الجودة بكل كلية وفق معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد NAQAA، والمقررات المطروحة بالفصل الدراسي الصيفي ورفعها على الجداول الدراسية في نظام SIS،

وناقش المجلس المذكرة المقدمه من الدكتور أشرف قوطة - منسق قسم اللغة الإنجليزية بالجامعة بشأن مقترح توقيت امتحان اللغة الإنجليزية E1 لطلاب الجامعة بالفصل الدراسي الثاني، واعتماد حالات وقف قيد الطلاب بكليات الجامعة، الاستعداد والتجهيز للعام الدارسي القادم 2024 - 2025، توقيت الإعلان عن فتح باب قبول دفعة جديدة من الطلاب في بعض كليات الجامعة 2024- 2025.

IMG-20240421-WA0011
IMG-20240421-WA0011
IMG-20240421-WA0010
IMG-20240421-WA0010
IMG-20240421-WA0009
IMG-20240421-WA0009
جامعة المنصورة المنصورة مجلس عمداء جامعه المنصوره معوض محمد الخولي رئيس الجامعة

مواد متعلقة

قاتل "طالب الدقهلية" للمحكمة: قطعته 3 أجزاء عشان مقدرتش أشيله مرة واحدة

ندمان ونفسى أتوب.. "حيل شيطانية" لقاتل طالب الدقهلية لاستعطاف المحكمة وأسرة القتيل

خير الخطائين التوابون.. قاتل طالب الدقهلية يستعطف هيئة المحكمة

إحالة أوراق مدرس الفيزياء المتهم بقتل "طالب الدقهلية" للمفتى

يلهب قلب والده.. قاتل طالب الدقهلية يعزى أسرته فى المحكمة: وإن تعفوا وتصفحوا

مصرع سيدة على يد نجلها في الدقهلية

ضبط عامل تحرش بطالبة حال استقلالها سيارة أجرة فى المنصورة

ضبط عامل اعتدى جنسيا على نجلة شقيقة زوجته حتى حملت سفاحا فى الدقهلية

الأكثر قراءة

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

عاجل|محاكمة الصحافة فى الجنازات.. القصة الكاملة لأزمة "آل السعدنى" مع صاحبة الجلالة

عاجل..أول رد من اتحاد الكرة على أزمة مباراة الأهلى وإنبى

قضية طالبة العريش.. 11 متهمًا ينتظرون محاكمتهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الاعلام العبرى: أى انسحاب للوسيط القطرى سيوجه ضربة  قاسمة لمفاوضات التبادل

نيويورك تايمز: ارتفاع حدة العنف فى الضفة الغربية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلى

دراسة عبرية: إسرائيل تمر بأسوأ فترة فى تاريخها وتحتاج استراتيجية جديدة