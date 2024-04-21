الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع سيدة على يد نجلها في الدقهلية

جثه سيدة
جثه سيدة

أنهى شخص في العقد الثاني من عمره حياة والدته بعيار ناري من فرد خرطوش بقرية شها مركز المنصورة محافظة الدقهلية، ثم أضرم النار بنفسه محاولًا إنهاء حياته بطلق ناري وذلك بعد خلافات بينهما، وجرى نقل جثمان المتوفية إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي والمصاب لتلقي العلاج وتكثف المباحث تحرياتها حول الواقعة.

وتلقى اللواء مران حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنصورة، ببلاغ من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار داخل منزل بقرية شها وبالدلوف للمنزل تبين مصرع سيدة وإصابة نجلها. 

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع «سماسم سعد محمد علي» 46 عامًا مقيمة بشها التابعة لمركز المنصورة على يد نجلها "صبح خ.ع "21 عامًا. 

ودلت التحريات الأولية أن الشاب أطلق على والدته عيار ناري من فرد خرطوش مما ادى الى اصابتها في الصدر من مسافة قريبة، ثم قام بإطلاق النار على نفسه محاولًا إنهاء حياته.

وجرى نقل جثمان المتوفية إلى مشرحة مسشفى المنصورة الدولي ونقله للمستشفى لإصابته بجروح متهتكة بفروة الرأس.

وتحرر عن ذك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

قرية شها المنصورة الدقهلية مشرحة مستشفى المنصورة الدولى مستشفي المنصوره الدولى

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