الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

هشم رأس زميلة بسكين.. حبس بائع خضروات قتل عاملا فى الدقهلية

الاعتداء بسلاح أبيض-
الاعتداء بسلاح أبيض- أرشيفية

دفعت الخلافات المالية بائع خضار لتهشيم رأس زميلة العامل بسكين داخل سوق قرية بطرة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية وعقب التحقيقات أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن العامل أصيب بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ واسترواح هوائي، وتم نقل المصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج وضبط المتهم والأداة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول المدعو "محمود. ح"، 20 عامًا، عامل مقيم قرية بطرة دائرة المركز مصابًا بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ واسترواح هوائي "ادعاء تعد من آخرين" ولا يمكن استجوابه.

على الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، وبسؤال شقيقه "إبراهيم.ش.ح"، 26 عاما، عامل ومقيم بذات القرية، اتهم المدعو "محمد.أ.م"، 29 عامًا، بائع خضروات ومقيم بذات القرية بالتعدي على شقيقه بآلة حادة "سكين" وإحداث ما به من إصابات لوجود خلافات مالية بينهما.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب وأرشد عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

الخلافات المالية بائع خضار قرية بطرة مركز طلخا النيابة الدقهلية نزيف بالمخ

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