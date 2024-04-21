الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إحالة أوراق مدرس الفيزياء المتهم بقتل "طالب الدقهلية" للمفتى

المتهم
المتهم

أصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة، اليوم الأحد، حكمًا بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف، وإحالة أوراقه إلى فضيلة مفتى الجمهورية، وتحديد جلسة 25 مايو المقبل للنطق بالحكم.


تفاصيل الجلسة 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحي الدين محمد الكناني، وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال أحمد.


وفي وقت سابق، قررت محكمة جنايات المنصورة، تأجيل محاكمة المدرس المتهم بقتل الطالب "إيهاب أشرف" طالب الثانوي بالستامونى بالدقهلية إلى جلسة 21 أبريل لانتداب محامٍ.

وجاء في قرار إحالة المتهم لمحكمة الجنايات، في القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستاموني، والمقيدة برقم 153 لسنة 2024 كلي شمال المنصورة، أن النيابة العامة تتهم "محمد ع.ال.ع.ال" (محبوس)، 25 سنة، طالب بكلية التربية قسم فيزياء جامعة المنصورة، لأنه في يوم 13 /2 /2024 بدائرة مركز الستاموني- محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه الطفل "إيهاب أشرف عبدالعزيز عبدالوهاب"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه، وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض "سكينًا"، وحين وجود المجني عليه لديه لتلقي مادة علمية، وإمعانًا منه في سلب مقاومته احتال عليه بأن أوهمه بقدرته على تصوير مقطع مرئي فيما بينهما، يقوم فيه المتهم بتمرير نصل السكين على عنق المجني عليه دون إصابته، ويدخل عليه بعض الخدع البصرية، ليظهر عقب ذلك وكأن الدماء تسيل منه، فامتثل له مستغلا وجود ثقة بينهما لا تجعله يحتاط إزاءه، كونه معلمًا له، وما إن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بسلاحه الأبيض، طعنا بعنقه وأسفل صدره، فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.

وارتكبت تلك الجناية تأهبًا لارتكاب جنحة، هي أنه في ذات الزمان والمكان، أنفي البيان، شرع في الحصول على مبلغ نقدي من والد المجني عليه "أشرف عبدالعزيز عبدالوهاب عبدالعزيز"، بطريق التهديد، بأن زعم خطف نجله طالبا منه فدية مقدارها 500 ألف جنيه مصري، مهددا إياه بإيذائه إن لم يمتثل لطلبه، إلا أنه قد خاب أثر ذلك لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو ضبطه، كما أحرز سلاحًا أبيض- سكينًا- دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأكد تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، ضحية مُدرس الفيزياء، أن الجزء السفلي من الجثمان تم فصله من عند مستوى السرة تقريبًا، بجرح قطعي غير حيوي، ومثله يحدث من نصل صلب حاد أيًا كان نوعه.

محكمة محكمة جنايات المنصورة المنصورة الطالب ايهاب اشرف فضيلة مفتي الجمهورية

مواد متعلقة

يلهب قلب والده.. قاتل طالب الدقهلية يعزى أسرته فى المحكمة: وإن تعفوا وتصفحوا

مصرع سيدة على يد نجلها في الدقهلية

ضبط عامل تحرش بطالبة حال استقلالها سيارة أجرة فى المنصورة

ضبط عامل اعتدى جنسيا على نجلة شقيقة زوجته حتى حملت سفاحا فى الدقهلية

عاطل يطق النار على 4 من أسرة واحدة فى الدقهلية

الدقهلية: 13 ألف طن من القمح تصل إلى الشون والصوامع

برنامج متكامل لتعزيز الوعى بأهمية الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة فى الدقهلية

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى تصادم ملاكى وميكروباص ومركبتين توك توك بالدقهلية

الأكثر قراءة

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

لحظات الرعب.. ماذا حدث خلف جدران البيت الأبيض خلال الهجمات الإيرانية الإسرائيلية؟

غرامة وغلق.. العقوبات القانونية لمخالفي تسعيرة الخبز السياحي

إحالة أوراق مدرس الفيزياء المتهم بقتل "طالب الدقهلية" للمفتى

كواليس مفزعة في حادث مصرع "تيك توكر" شهيرة في النزهة (صور)

كنت عاوز أسرقها بس.. جريمة سرقة تهز عين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

د. منى حلمى

"التحديق" فى الداخل

علي سعدة

محاولات أهل الشر

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

حماس وحزب الله والضفة.. إسرائيل تواجه جبهات مشتعلة فى عيد الفصح

نُفذت من داخل الأراضى الإيرانية.. أسرار الضربة الإسرائيلية لأصفهان

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو