السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

برنامج متكامل لتعزيز الوعي بأهمية الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في الدقهلية

جانب من الندوه
جانب من الندوه

أعلن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية عن بدء الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة في تنفيذ برنامج التوعية الشامل بانشطة إدارات المخلفات بنطاق المحافظة تحت مسمي الإطار المتكامل للإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة ودور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية ويستهدف البرنامج إيضاح دور اجهزه الدولة بمحافظة الدقهلية في التعامل مع ملف المخلفات الصلبه، كما يستهدف البرنامج الحث لمنظمات المجتمع المدني لبحث سبل دمج القطاع غير الرسمي واشراك أعضاء المجتمع وتفعيل مبادرات اعادة التدوير وتقليل النفايات بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة.


وأوضح "مختار" أن خطة البرنامج يتم تنفيذها لمدة ثلاث شهور ونصف بمراكز ومدن واحياء المنصورة وبلقاس ونبروه ودكرنس والمطرية واجا والسنبلاوين كمرحلة اولي، كما سيتم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي لتنفيذه  بالمدارس ومع مديرية الشباب والرياضة لتنفيذه بمراكز الشباب والرياضة.
 

وفي هذا السياق، أوضح محمد حمص مدير الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة انه تم تنفيذ ندوة توعوية برئاسة مركز ومدينة المنصورة.

تفاصيل الندوه 

استهدفت الندوة أصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني والتي ضمن انشطتها الجمع والنقل والحفاظ على البيئة وايضا العاملين بمنظومة المخلفات الصلبة بمركز  المنصورة  والوحدات المحلية التابعة حيث تضمنت الندوة  العرض لمفهوم إدارة المخلفات الصلبة ومفهوم الإدارة المتكاملة المستدامة للمخلفات الصلبة ودورها في الحفاظ على البيئة والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وايضاح دور الدولة بالدقهلية في غلق المقالب العشوائية المفتوحة التي تسبب انبعاثات وتصاعد غاز الميثان المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري وقيام الدولة بإنشاء وتطوير مرافق المعالجة والتدوير وإنشاء المدفن الصحي الهندسي لتقليل تلك الانبعاثات وانشاء وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وفتح قنوات التواصل لتلقي شكاوى المواطنين وكذلك جهود المحافظة من نقل كافة المقالب التاريخيه وإنشاء جهاز نظافة تجميل المنصورة وانشاء الإدارة المتكاملة للمخلفات ووحدة تدريب لبناء قدرات العاملين وشراء معدات جمع ونقل لخدمة المحافظة.

وقد شارك في الندوه الدكتورة مي سمير مدير إدارة التواصل المجتمعي والتوعية وبناء القدرات بوحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والاستاذ ابراهيم عز الدين  مسئول الشكاوى بادارة التواصل المجتمعي وبناء القدرات بوحدة الإدارة المتكاملة. 

جانب من الندوه
جانب من الندوه
جانب من الندوه
جانب من الندوه
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية بدء الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة التنمية المستدامة

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