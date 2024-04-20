السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

عاطل يطق النار على 4 من أسرة واحدة فى الدقهلية

اسعاف
اسعاف

أطلق عاطل النار على 4 من أسرة واحدة بينهم طفلان بعزبة الوقف التابعة لقرية محلة انجاق مركز شربين بمحافظة الدقهلية مما أدى إلى إصابتهم برش خرطوش، وذلك بسبب مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة لخلافات على الجيرة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، من العميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، بورود إشارة من مستشفى شربين العام بوصول كل من "سعد.ا.م.م: 22 عامًا لا يعمل، مصابًا برش خرطوش والفخذين والصدر والذراع اليمني، و"سعاد.م.إ.ا"،7 سنوات، طالبة بالصف الأول الإبتدائي مصابة برش خرطوش بالوجه والرأس والساق اليمنى، ووالدة الأول والثانية "انتصار.م.م"، 42 عامًا، ربة منزل مصابة برش خرطوش، و"مالك.وه.ع"، 3 سنوات، مصابًا برش خرطوش بالرأس والرقبة والذراع اليمني والساق اليسري، وجميعهم يقيمون بعزبة الوقف التابعة محلة انجاق دائرة مركز شربين "إدعاء تعدي".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال المصاب الأول والثالثة اتهما المدعو "عبدالرحمن.ع.ع"،25 عامًا، عاطل ومقيم ذات القرية بالتعدي عليهم بإطلاق عيار ناري من بندقية خرطوش بحوزته وإحداث ما بهم من إصابات على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما والمتهم لوجود خلافات بسبب الجيرة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين من ضبط المتهم وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب وأرشد عن السلاح المستخدم بندقية خرطوش ماركة شوت جن، وطلقة من ذات العيار.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عاطل عزبة الوقف قريه محله انجاق شربين الدقهلية

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