السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"صحة الدقهلية": تحرير 213 محضر وإعدام 2154 كيلو أغذية متنوعة

جانب من الحمله
جانب من الحمله

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة مراقبة الأغذية قامت خلال الاسبوع الماضى، بشن حملات تفتيشية على 283 منشأة تبين أن 71 منها دون ترخيص، وتستوجب الغلق الفورى لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وأضاف مكين أن الحملات تمكنت من تحرير 213 محضرًا وسحب 56 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، كما جرى إعدام 2154 كيلو من أغذية متنوعة و529 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمى وتغير فى الخواص الطبيعية.

وأكد مكين، على استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين

الدقهلية ضمن المحافظات الاوائل فى انتاج البصل

قال المهندس اسعد المنادى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية ان المحافظة تعد من المحافظات المصنفه ضمن ال ١٠ محافظات الاوائل على مستوى الدولة فى انتاج البصل ذات جودة عالية.

و أوضح المنادى ان الدقهلية تضم ما يقرب من ٤٥٥١٠ فدام بصل بنطاق المحافظة مشيرا الى ان المساحة المنزرعة لهذا العام تزيد عن الاعوام السابقة مؤكدا ان المديرية تعمل جاهدة لزيادة مساحة الاراضى المزروعة والمحافظة عليها من التبوير.

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IMG-20240419-WA0055
IMG-20240419-WA0056
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شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وزارة الصحة الدقهلية شن حملات تفتيشية

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