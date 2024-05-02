تقرير الطب الشرعى عن ضحايا «مذبحة دار السلام»: غربلهم بالرصاص

تنشر "الدستور" نص تقرير الطب الشرعى فى اتهام طالب بكلية الهندسة بقتل والديه وشقيقه وصديقه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة دار السلام».

وثبت بتقرير الطب الشرعي الوارد بمذكرة النيابة أن المجني عليه "محمد.أ" جميع الاصابات المشاهدة والموصوفة بالكشف الظاهري (الدخول والخروج) بالبند رقم ا هي إصابات نارية حيوية وقت الإصابة حدثت من سلاح ناري معمر بمقذوف مقرر يتعذر علينا فنيا تحديد عيارها على وجه الدقة لعدم استقرار المقذوف بالجثمان وجائزة الحدوث من أي السلاحين المرسلين والسابق وصفهما بصلب التقرير.

وتعزى الوفاة إلى الإصابة بطلق ناري مفرد بأسفل الظهر وما أحدثته من تهتك بمنديل البطن والأمعاء ونزيف دموي اصابي غزير مما أدى الى الوفاة لا يوجد ما يمنع ومعاصرة تاريخ الوفاة للتاريخ الوارد بالأوراق.

كما ثبت بتقرير الطب الشرعى بالنسبة للمجنى عليه "هيثم م" جميع الإصابات المشاهدة والموصوفة بالكشف الظاهري (الدخول والخروج) هي إصابات نارية حيوية وقت الإصابة حدثت من سلاح ناري معمر بمقاذيف مفرد يتعذر علينا فنيا تحديد عيارها على وجه الدقة لعدم استقرار المقاديف بالجثمان وجائزة الحدوث من أي من السلاحين المرسلين والسابق وصفهما بصلب التقرير.

وتعزى الوفاة إلى الإصابات بطلق ناري مفرد بالصدر وما أحدثته من تهتك الرئة اليمنى واليسرى وكسور بالفقرات الصدرية وتهتك بنسيج الكبد ونزيف دموی إصابي غزير مما أدى الى الوفاة، كما لا يوجد ما يمنع ومعاصرة تاريخ الوفاة للتاريخ الوارد بالأوراق.

وثبت بتقرير الطب الشرعى بالنسبة للمجنى عليه "أحمد.ع"، جميع الإصابات المشاهدة والموصوفة بالكشف الظاهري (الدخول والخروج) هي إصابات نارية حيوية وقت الإصابة حدثت من سلاح ناري معمر بمقذوف مفرد يتعذر علينا فنيًا تحديد عيارها على وجه الدقة لعدم استقرار المقذوف بالجثمان وجائزة الحدوث من أي من السلاحين المرسلين والسابق وصفهما بصلب التقرير بالبند رقم ٧،٥ أحراق أو ما في حكمهما.

وتعزى الوفاة إلى الإصابة بطلق ناري مفرد بالصدر وما أحدثته من تهتك بنسيج الكلى اليمنى وكسر بالفقرة القطنية الأولى وتهتك بجدار الشريان الأورطي البطني وتهتك بنسيج الطحال والكلى اليسرى ونزيف دموي اصابي غزير مما أدي الى الوفاة، ولا يوجد ما يمنع ومعاصرة تاريخ الوفاة للتاريخ الوارد بالأوراق.

فيما ثبت بتقرير الطب الشرعى بالنسبة للمجنى عليها "عزه ع" - الجثة في حالة تعفن رمي متقدم وتبينا على حالتها من التعفن جميع الإصابات المشاهدة والموصوفة بالكشف الظاهر (الدخول والخروج) هي إصابات نارية حيوية وقت الإصابة حدثت من سلاح ناري معمر بمقذوف مفرد أحدهما عيار 9. طويل جائز من السلاح المرسل بالحرز والسابق وصفه بالبند رقم ٧ أحراز والآخر يتعذر علينا فنيا تحديد عياره على وجه الدقة لعدم استقرار المقذوف بالجثمان وجائز الحدوث من أي السلاحين المرسلين والسابق وصفهما بصلب التقرير.

وتعزى الوفاة إلى الإصابة بطلق نارى مفرد بالصدر والظهر إما نتج عنهما من تهتك بنسيج الرئة اليسرى والمحال وتريق السلاح المستخدم دموی إصابي غزير مما أدى إلى الوفاة، ولا يوجد ما يمنع معاصرة تاريخ الوفاة للتاريخ الوارد بالأوراق.

وأوضح تقرير الطب الشرعى أن الواقعة بمجملها جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وعلى لسان المتهم وبتاريخ معاصر للتواريخ الواردة.

ثبت بمناظرة جثمان المتوفي "محمد.أ" أن الجثمان في حالة التعفن الرمي وانتزاع بأجزاء من الجلد بعموم الجناة، منتفخ الوجف وتبين وجود فتحة شبه دائرية الشكل أسفل الظهر من الناحية اليمنى وفتحة شبه دائرية الشكل أعلى منتصف البطن وتلاحظ لنا عدة جروح قطعية طعنيه بمنطقة الرأس والوجه وبمنطقة العنق والصدر والبطن واليدين والكفين، وأسفل يسار الصدر جميعها بأشكال وأحجام مختلفة، وتبين لنا وجود تجمع كثيف لحشرة الدود يعتري الجثمان.

كما ثبت بمناظرة جثمان المتوفي "هيثم.م" أن الجثمان بحالة من التعفن الرمي المتقدم الظاهر على هيئة دكانة بالبشرة وتفلس بأجزاء من الجلد بعموم الجثة جاحظ العينين وبه انتفاخ بالوجه والبطن وتبين وجود 3 فتحات دخول شبه دائرية مع فقد بالنسيج وحوافها منقلبة للداخل وتقع بالبط الأيمن وأعلى الوحشية اليمنى للصدر وأعلى يمين الصدر يقابلهم فتحات خروج شبه دائرية الشكل، مع فقد بالنسيج وحوافها منقلبة للخارج وتقع بمنتصف يسار الصدر وبأعلى منتصف الظهر ومنتصف الظهر.

وثبت بمناظرة جثمان المتوفي "عزة.ع" أن الجثمان بحالة من التعفن الرمي المتقدم الظاهر على هيئة دكانة بالبشرة وتفلس بأجزاء من الجلد بعموم الجثمان ويها جحوظ بالعينين وانتفاخ بالوجه والبطن ويعلوها تلوثات تعفنيه وترابية اسمنتية وتبين وجود فتحة دخول شبه دائرية الشكل مع فقد بالنسيج وحوافها منقلبة للداخل وتقع بأعلى الثدي الأيمن يقابلها فتحة خروج شبه دائرية الشكل مع فقد بالنسيج وحوافها منقلبة للخارج وتقع بأعلى يسار الظهر وكذا فتحة دخول شبه دائرية الشكل مع فقد بالنسيج وحوافها منقلبة للداخل وتقع بمنتصف يسار الظهر.

ثبت بمناظرة جثمان المتوفي "أحمد.ع" أن الجثمان بحالة من التعفن الرمي المتقدم الظاهر على هيئة دكانة بالبشرة وتفلس بأجزاء من الجلد بعموم الجثة وبه جحوظ بالعينين وانتفاخ بالوجه والبطن يعلوه تلوثات تعفنيه وترابية اسمنتية تبين وجود فتحة دخول شبه دائرية.