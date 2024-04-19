الدقهلية ضمن قائمة أفضل 10 محافظات في جودة إنتاج البصل

قال أسعد المنادى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إن المحافظة صُنفت ضمن قائمة أفضل 10 محافظات فى جودة إنتاج البصل على مستوى الجمهورية.

وأوضح “المنادى” في تصريحات له، ان الدقهلية تضم ما يقرب من 45510 فدان بصل بنطاق المحافظة مشيرا الى ان المساحة المنزرعة لهذا العام تزيد عن الاعوام السابقة مؤكدا ان المديرية تعمل جاهدة لزيادة مساحة الاراضى المزروعة والمحافظة عليها من التبوير.

و عن محصول البنجر، أشار وكيل “زراعة الدقهلية” إلى أن المحافظة تزرع ما يزيد عن 78 فدان من محصول البنجر والذى يعد سلعه استراتيجية هامة يدخل فى انتاج السكر مؤكدا على ان المحافظة تواى اهتماما كبيرا بزراعة البنجر خصوصا وانه يصلح للزارعة فى جميع انواع الاراضى الزراعية فهو من المحاصيل الحقلية.

وأوضح أن البنجر يتم زراعته على 4 عروات لمدة 6 أشهر تقريبًا، لحين حصاده موضحا انه تم حصاد ما يقرب من 30 فدان.

وأشاد بالانتاجية غير المسبوقة من محصول البطاطس حيث تجاوزت 15 ألف طن للفدان الواحد بزيادة عن العام السابق تُقدر بنحو 20٪ تقريبا.

وأضاف “المنادي” أن محافظة الدقهليه بها 73 ألف فدان مزروع بطاطس هذا العام، وأن الإنتاجيه تمكنا من تحقيق رقم تصدير كبير، وان محصول البطاطس دخل ضمن العشر محاصيل التصديرية وترتيبه المركز الثاني بعد الموالح مباشره.