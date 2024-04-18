"أمن الدقهلية" يتصدى لكارثة بيئية بسبب خلاف مقاول وشركة منفذة لأعمال محطة صرف

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، فى التصدي ومنع كارثة بيئية بمحطة الصرف الصحي المقامة بقرية ظفر مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد نشوب خلاف بين الشركة المسند إليها أعمال إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي ضمن مشروعات البنك الدولي، ومقاول المشروع من الباطن وذلك بعد استيلائه على 17 كارت ذكي وجهاز البرمجة الخاص بتشغيل المحطة، وقيام مسئولي شركة مياه الشرب بتشغيل خط الطوارئ لمنع ضخ مياه الصرف للمراوي المائية الخاصة بالزراعة دون معالجة، وضبط المقاول المتسبب فى الواقعة.

تفاصيل الواقعة

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من "وليد.غ.ح"، 47 عاما، ومقيم قسم القرين محافظة الشرقية، مهندس بإحدى شركات المقاولات بالكويت، والمنفذة لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية ظفر دائرة المركز ضمن مشروعات البنك الدولي بمحافظة الدقهلية، قيام المقاول ويدعى"إيهاب.م.ع"، صاحب شركة مقاولات بالقاهرة والمسند إليه أعمال تلك المحطة من الباطن وقيامه بالاستيلاء على الكروت الذكية لتشغيل المحطة وعددهم 17 كارت، وجهاز البرمجة مما أدى إلى توقفها عن العمل الأمر الذي سيتسبب فى عدم معالجة مياه الصرف الصحي وضخها بالمصرف والري دون معالجة وانبعاث روائح كريهة منها وتلف الزراعات.

وجرى استدعاء مدير منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بتمي الأمديد، وقرر عدم استلام شركة مياه الشرب والصرف الصحي لموقع المحطة حتى تاريخه من الجهة المنفذة لأعمال المحطة وقيامه بتشغيل خط الطوارئ الخاص بالصرف الصحي بالقرية ونهايته مصرف أم الخيوط، وتعهد بحسن سير العمل بالمحطة لحين حل المشكلة.

وكلف مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث للوصول الى حقيقة الواقعة، وتوصلت التحريات الى وجود خلافات مالية بين المقاول المشكو فى حقه، والشركة المسند إليها أعمال الإنشاء نتيجة وجود مستحقات مالية لدى طرف الشركة لم يحصل عليها المقاول مما دفعه الى القيام بسرقة كروت التشغيل ووحدة البرمجة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد بقيادة الرائد أحمد ثروت، رئيس المباحث من ضبط المشكو فى حقه حال تواجده بمحل إقامته بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة لوجود مستحقات مالية خاصته لدى الشركة وقيامه بإعادة الكروت الذكية الخاصة بتشغيل المخططة وجهاز البرمجة وجرى إعادة سير العمل.

وبإعادة استدعاء مدير منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بتمي الأمديد أقر بقيام المشكو فى حقه بإعادة الكروت الخاصة بتشغيل المحطة وجهاز البرمجة وإعادة سير العمل بالمحطة دون حدوث ثمة تداعيات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات