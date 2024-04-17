محافظ الدقهلية يبحث إجراءات البدء فى تنفيذ منظومة جمع القمامة

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، اللواء أشرف عارف مستشار رئيس مجلس إدارة شركة أنفيروماستر ومحمد حسنين العضو المنتدب للشركة.

حضر الاجتماع كل من محمد محمد حمص مدير وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وإبراهيم محمد إبراهيم وكيل وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والدكتورة هدير محمد فريد مدير إدارة التخطيط والدعم الفني بوحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والدكتورة مي سمير عبدالمجيد مدير إدارة التواصل المجتمعي وبناء القدرات بوحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

واستعرض الاجتماع دراسة الجدوى لتقديم خدمات الجمع السكني للمخلفات البلدية وخدمات النظافة وكنس الشوارع بمحافظة الدقهلية، وذلك تزامنًا مع بدء تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1114 بشأن تحصيل رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة حرصًا من المحافظة على تكامل منظومة إدارة المخلفات البلدية على أرض المحافظة بكل مراحلها وتفعيل خدمات الجمع السكني للقمامة.

وتناول الاجتماع، خلال اللقاء، جهود المحافظة فى مجال خدمات النظافة، خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الجمع من المنبع هو الحل النهائي لمشكلات تراكمات القمامة.

ووجه "مختار" جميع الشركات الكبري المتخصصة في مجال الجمع السكني والنظافة والخدمات البيئية، وذلك للاستماع الجيد والتعرف على إمكانية تلك الشركات والخطط الاستراتيجية للنهوض بمستوى النظافة العامة على مستوى المراكز والمدن والأحياء من خلال التقدم بالدراسات اللازمة التي تمكنها من تقديم خدمات النظافة بكل مراكز ومدن المحافظة تمهيدًا لطرح مناقصة لأعمال النظافة والجمع السكني وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنه 2018 ولائحته التنفيذية.

تفاصيل الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي بمشروع مساكن الجلاء ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات، وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والنائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، والنائب وحيد فودة عضو مجلس النواب، والنقيب أحمد ممدوح ممثلًا عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وخالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة نهاد البلتاجي مدير وحدة التنمية الحضارية بديوان محافظة الدقهلية، ومسئولي شركات الغاز والكهرباء والاتصالات ومديرية الطرق ورؤساء أحياء مدينة المنصورة.

وشدد "مختار" على ضرورة تضافر جهود جميع القطاعات لسرعة التمهيد لافتتاحه قريبًا وبدء تسليم الوحدات للمستحقين من خلال القرعة العلنية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أمر بتطوير عواصم المحافظات لتوفير حياة كريمة للمواطنين بالتزامن مع تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالريف المصري.

وقال "مختار" إن مشروع تطوير مساكن الجلاء هو هدية فخامة الرئيس السيسي لأهالينا أبناء مدينة المنصورة لتوفير سكن كريم لهم، وحياة كريمة تليق بأبناء الدولة المصرية في ظل بناء الجمهورية الجديدة، كما وجه "مختار" بضرورة الحفاظ على المسطحات الخضراء داخل المشروع والملاعب والمناطق الترفيهية للمواطنين بعد تسليمها.