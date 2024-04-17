هربت من 120 سنة سجن وضبطت تمارس الرزيلة مع 7 أشخاص في الدقهلية

ألقى ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن الدقهلية القبض على 6 سيدات، بينهن سيدة هاربة من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن 120 عاما في أحكام "تبديد- خيانة أمانة"، فضلا عن رجلين، حال ممارستهم الرذيلة والأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي دون تمييز بشقة سكنية بمدينة طلخا.

بداية القصة بدأت بتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية للعقيد أحمد فتح الله، رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بالمديرية، بوجود مسكن يدار للأعمال المنافية للآداب العامة وممارسة الرذيلة دون تمييز بنطاق مركز طلخا.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة مكبرة بقيادة رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن الدقهلية، ومداهمة المسكن وضبط بداخله 6 سيدات، بينهن واحدة عليها أحكام جنائية بتهمة تبديد خيانة أمانة تجاوزت 120 سنة سجن، ورجلين، حال ممارستهم الرذيلة.

بمواجهة المتهمين أقروا واعترفوا بممارسة الرذيلة والمتعة الحرام بمقابل مادي دون تمييز واستغلال المسكن في ممارسة أعمال الدعارة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.