تقودها سيدة وبداخلها هاربة بأحكام 120 سنة سجن.. ضبط شبكة دعارة بالدقهلية

نجح ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط بؤرة لممارسة الدعارة والأعمال المنافية للآداب داخل شقة سكنية بمنطقة مساكن النفق بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية تقودها سيدة وبداخلها 6 سيدات بينهن متهمة فى العديد من القضايا والمطلوب ضبطها لتنفيذ أحكام قضائية بالسجن 120 سنة بتهمة "تبديد - خيانة أمانة"، حال ممارستهم الرذيلة بمقابل مادى دون تمييز.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية للعقيد أحمد فتح الله، رئيس قسم حماية الآداب بإدارة البحث الجنائية، بقيام "فاطمة.ي.م"،53 عاما، حاصلة على دبلوم تجارة ومقيمة مساكن النفق دائرة مركز طلخا بإدارة مسكنها لممارسة الدعارة والأعمال المنافية للآداب وتسهيل دعارة النسوة الساقطات بمقابل أجر مادي تتقاضاه نظير ذلك.

وجرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل مأمورية من ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب بقيادة العقيد أحمد فتح الله، وبمداهمة المسكن جرى ضبط كل من: "نهلة.ع.ا"، 28 عاما، ومقيمة منية سمنود مركز أجا، حال ممارستها الجنس برفقة "محمد.ع.س"، 20 عاما، عامل ومقيم قرية ميت أبوالحسين مركز أجا، و"هدى.خ.م"، 20 عاما، لا تعمل ومقيمة قرية ميت عساس مركز سمنود بمحافظة الغربية، و"محمد.م.ا"، 25 عاما، لا يعمل ومقيم ميت عساس مركز سمنود حال ممارستهما الجنس، و"سهير.ف.إ" 55 عاما، لا تعمل ومقيمة مركز طلخا، والسابق اتهامها فى القضية رقم 13473 جنح طلخا لسنة 2017 "إدارة مسكن للدعارة"، و"إسراء.م.م.ج"،27 عاما، لا تعمل، ومقيمة عزبة صقر مركز السنبلاوين، والسابق اتهامها في 8 قضايا منها 6 قضايا آداب عامة وقضية سرقة متنوعة وقضية تبديد، و"رشا.إ.‘.ا"،41 عاما، مطلقة، ومقيمة مدينة المنصورة أول، والسابق ضبطها فى 56 قضية والمطلوب التنفيذ عليها في أحكام تراوحت 120 عاما بالسجن.

وبمواجهة المتهمة الأولى أقرت واعترفت بإدارة مسكنها في أعمال الدعارة بمقابل مادى دون تمييز بمعاونة المتهمة الخامسة، فيما أقر باقي المتهمين بممارسة أعمال الدعارة.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على نيابة طلخا الجزئية التي باشرت التحقيقات في الواقعة.