محافظ الدقهلية: رفع 2000 طن قمامة ومخلفات تقليم الأشجار والحشائش بجمصة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة والتجميل والتشجير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بمدينة جمصة بمشاركة 15 وحدة محلية ومعدات التدخل السريع بإدارة المركبات.

وقال "مختار" إن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصارى جهده بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة، موضحا أنه تم رفع 2000 طن قمامة ومخلفات تقليم الأشجار والحشائش وأتربة بالمنطقة الصناعية بجمصة.

وأضاف "مختار" أن الحملة استهدفت رفع كفاءة المداخل والمخارج والتشجير والتجميل وترميم الجزر الوسطي بالمنطقة الصناعية ومحيطها لخلق بيئة نظيفة للمستثمرين وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتوفير المناخ المناسب للمناطق الصناعيه تماشيا مع رؤية القيادة السياسيه في الاهتمام بقطاع الصناعه ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات كثيفة العمالة.

تفاصيل الحملة

هذا وأوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة أنه تم التنسيق مع اللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصة والدكتور مصطفي عنان رئيس المنطقة الصناعية بجمصة ومع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المطرية والمنزلة والجمالية وميت سلسيل ومنية النصر ودكرنس ومحلة دمنة والمنصورة وأحياء شرق وحي غرب المنصورة واجا والسنبلاوين وميت غمر وبني عبيد، وبالتعاون مع المهندس خالد خالد جلال مدير عام المركبات، والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة والتجميل ونواب رئيس مركز ومدينة جمصة، حيث استمرت أعمال الحملة من خلال استخدام 35 معدة نظافة ما بين زاحف ولودار وسيارات نقل 5 و10 و20 طن قلاب وبمشاركة عدد 70 عامل نظافة، حيث تم رفع المخلفات المتراكمة بعدد من المناطق داخل المنطقة الصناعية وتم تقليم أشجار الجزر الوسطي والحشائش وري ورفع كفاءة الجزر الوسطي والحدائق والحملة مستمره لحين الانتهاء من رفع كفاءة المنطقة بالكامل.

الجدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية" حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.