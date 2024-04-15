محافظ الدقهلية: التخطيط والإعداد والتجهيز المسبق للعمل هو السر الحقيقي للنجاح

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا موسعا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي الادارات الهندسية والتخطيط والمراكز التكنولوجية.

تفاصيل الاجتماع

وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة والدكتور مهندس رضا الشافعي عضو مجلس الشيوخ ومستشار نقابة المهندسين والسادة وكلاء الوزارات المعنية وممثلي الحماية المدنية بالمحافظة وتم خلال الاجتماع مناقشة الاجراءات التنفيذية بشأن انهاء ملفات التصالح بنطاق المحافظة وذلك وفقا للاجراءات التي حددها القانون الصادر في هذا الشأن ولائحته التنفيذية وذلك بهدف التيسير على المواطنين.



ملفات التصالح

وأكد "مختار"على ضرورة بذل اقصي الجهود من جميع أعضاء اللجان الرئيسية والفرعية للبدء فورا في مراجعة وإنهاء ملفات التصالح خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون،وأكد "مختار" علي أن التخطيط والإعداد والتجهيز المسبق للعمل هو السر الحقيقي وراء نجاح اي مؤسسة او منظومة، فبدون تخطيط مسبق لن يتم تحقيق اي إنجاز حقيقي في العمل والدول المتقدمة لم تتقدم وتزدهر الا بالتخطيط.



ووجه " مختار " بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية وتوزيعهم علي جميع المراكز والمدن والأحياء للبدء في مهام عملهم لإنجاز اكبر قدر ممكن من الملفات في اقل مدة زمنية..



كما وجه " مختار " بضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبه ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية من الآن قبل بدء اللجان مهام عملها، وإرسال بيان الي جميع الوحدات المحلية متضمن الأوراق المطلوب تواجدها داخل الملف للتأكد من تواجدها واستيفائها في حالة نقصها.



وقال "مختار" 6 أشهر كحد اقصي للانتهاء من جميع ملفات التصالح علي مستوي المحافظة والبالغ عددهم 164 الف ملف قد تزداد الي 200 الف ملف وفقا لما هو متوقع من طلبات جديدة وطالب "مختار" بضرورة تحديد عدد الملفات المستهدف انهائها يوميا.

كما أكد "مختار "علي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل الإنتهاء من جميع ملفات التصالح في اقل مدة زمنية لخدمة المواطنين ورفع المعاناة عنهم..

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