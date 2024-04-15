الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بسبب تعنيف والده.. طالب يحاول الانتحار فى الدقهلية

الانتحار
الانتحار

أقدم طالب بالصف الأول الثانوي بقرية كفر العنانية مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، على التخلص من حياته بتناول قرص كيماوي سام يستخدم فى حفظ الغلال "حبة الغلة القاتلة"، وذلك بسبب تعنيف والده له لكثرة تحدثه فى الهاتف المحمول وانشغاله عن المذاكرة، وجرى إيداعه بمستشفى دماص المركزى، لتلقي العلاج.

تفاصيل الواقعة 

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من مستشفى دماص المركزى بوصول "بدير. ا. ب. أ"، 17 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي ومقيم قرية كفر العنانية دائرة المركز، مصابًا بحالة إعياء "ادعاء تناول مادة سامة، ولا يمكن استجوابه".

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال والدته "فاطمة. ع. ع"، 40 عامًا، ربة منزل ومقيمة بذات القرية، قررت بقيام نجلها بتناول قرص كيماوي سام يستخدم فى حفظ الغلال "حبة الغلة القاتلة"، بقصد الانتحار، مما أدى إلى حدوث إصابته، لقيام والده بتعنيفه لكثرة تحدثه فى الهاتف المحمول والانشغال عن المذاكرة وتلقى دروسه، ولم تتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

 

السنبلاوين الدقهلية قرية كفر العنانية حبة الغلة القاتلة مستشفى دماص المركزى

مواد متعلقة

حملت من والد زوجها.. ضبط الأم المتورطة بإلقاء رضيعها أمام منزل فى الدقهلية

لأول مرة.. ترقيع عظام جمجمة بمستشفى المنصورة التخصصى

رئيس جامعة المنصورة يتفقد الخدمات الطبية بقطاع المستشفيات

تجليس الأنبا أكسيوس أسقفًا لإيبارشية المنصورة وتوابعها (صور)

محافظ الدقهلية: إحالة 172 مخالفة تموينية للنيابة خلال أيام العيد

استخراج دبوس من مرىء رضيعة بالمنصورة (صور)

القبض على ميكانيكي ونجله أشعلا النيران في "توك توك" جارهما بالدقهلية

القبض على عامل حرض قاصر على ترك منزلها بالدقهلية

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حراك سياسى أردنى.. نحو إيقاف التصعيد الإقليمى ووضع حد للحرب على غزة

وائل لطفي

نظرية (تزفير المطواة)!

محمود خليل

«ثقيف» ولعنة الخيانة

ماجد حبته

نتائج «الرد» الإيرانى

لواء.حمدى البطران

من حكايات الحملة الفرنسية

خالد حريب

ضربة إيران وهدنة غزة

إسراء شوقي

الهجوم الإيرانى على إسرائيل.. اختبار قدرات ورسائل للولايات المتحدة

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟

ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟

لماذا لم تستخدم إيران "حزب الله" فى الهجوم على إسرائيل؟