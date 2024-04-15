بسبب تعنيف والده.. طالب يحاول الانتحار فى الدقهلية

أقدم طالب بالصف الأول الثانوي بقرية كفر العنانية مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، على التخلص من حياته بتناول قرص كيماوي سام يستخدم فى حفظ الغلال "حبة الغلة القاتلة"، وذلك بسبب تعنيف والده له لكثرة تحدثه فى الهاتف المحمول وانشغاله عن المذاكرة، وجرى إيداعه بمستشفى دماص المركزى، لتلقي العلاج.

تفاصيل الواقعة

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من مستشفى دماص المركزى بوصول "بدير. ا. ب. أ"، 17 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي ومقيم قرية كفر العنانية دائرة المركز، مصابًا بحالة إعياء "ادعاء تناول مادة سامة، ولا يمكن استجوابه".

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال والدته "فاطمة. ع. ع"، 40 عامًا، ربة منزل ومقيمة بذات القرية، قررت بقيام نجلها بتناول قرص كيماوي سام يستخدم فى حفظ الغلال "حبة الغلة القاتلة"، بقصد الانتحار، مما أدى إلى حدوث إصابته، لقيام والده بتعنيفه لكثرة تحدثه فى الهاتف المحمول والانشغال عن المذاكرة وتلقى دروسه، ولم تتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.