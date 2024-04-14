الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يتفقد الخدمات الطبية بقطاع المستشفيات

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة بالجامعة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك في زيارة مفاجئة أجراها صباح اليوم، الأحد، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين، ومتابعة سير العمل بها، وشملت الجولة زيارة مستشفيات: الباطنة التخصصي، الأطفال الجامعي، الطوارئ.

تفاصيل الجولة

وتفقد "خاطر"، خلال الجولة، الخدمات الطبية الطارئة بأقسام الاستقبال بمستشفى الباطنة والأطفال الجامعي، كما تفقد الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمصابين باستقبال مستشفى الطوارئ.

وأجرى حوارًا مع عدد من المرضى وذويهم للتعرف على المشكلات خلال تواجدهم بالمستشفى، كما أجرى حوارًا مع الأطباء والطواقم الطبية للتعرف على المشكلات والمعوقات التي تواجههم أثناء تقديم الخدمة الطبية.

وأكد "خاطر" أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات والمراكز الطبية للمواطنين، تنفيذًا لخطط ورؤية الدولة المصرية في الاهتمام بصحة المواطن المصري من خلال تطوير وتحسين المنظومة الطبية في مصر، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة المنصورة في خدمة المجتمع، من خلال حرصها على تقديم أفضل خدمات طبية متخصصة ومتكاملة في دلتا مصر.

كما حث أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، ومعاونيهم، على التواجد على رأس العمل حسب الجداول المعلنة والمعتمدة، مشددًا على محاسبة أي مقصّر في أداء عمله.

جانب من الجوله
جانب من الجوله
جانب من الجوله
جانب من الجوله
جانب من الجوله
جانب من الجوله
جانب من الجوله
جانب من الجوله
شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة المنصورة جامعة المنصورة عيد الفطر

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