الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

القبض على عامل حرض قاصر على ترك منزلها بالدقهلية

حبس
حبس

حرر موظف بشركة السكر بمحافظة الدقهلية بلاغا بتغيب نجلته طالبة قاصر عن المنزل وذلك بعد قيام عامل بتحريضها على ترك المنزل والانتقال للعيش رفقته بمنطقة 15 مايو بمدينة جمصة ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وبتقين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بإرتكاب الواقعة كونه مرتبط بها عاطفيا.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة من "ص.ع.م.م"، 56 عاما، موظف بشركة السكر بالدقهلية، ومقيم بندر جمصه، بتغيب نجلته "إ" 16 عاما، طالبة بالصف الأول الثانوي ومقيمة بذات العنوان عن المنزل.

واتهم محرر البلاغ "حسام.أ.ع.أ"،31 عاما،عامل ومقيم منطقة 15 مايو بدائرة القسم بتحريض نجلته على ترك المنزل والإقامة طرفه.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة بقيادة الرائد محمود القصبي، رئيس المباحث، من مداهمة المنزل وضبطه وضبط الفتاة المبلغ بغيابها، وبمواجهته اقر واعترف بقيامه بتحريض الطالبة على ترك المنزل لوجود علاقة عاطفيه بينهما ومعاشرته لها معاشرة الأزواج.
 

بمواجهة الفتاة المبلغ بغيابها أقرت بارتباطها عاطفيا بالمتهم وتركها المنزل ومعاشرته معاشرة الأزواج برضاها.
 

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

الدقهلية جمصة مروان حبيب مدير أمن الدقهلية شركة السكر

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القبض على عامل حرض قاصر على ترك منزلها بالدقهلية

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