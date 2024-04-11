طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية بمحافظة الدقهلية، من ضبط المتهمين بقتل مدرس بمدرسة الثانوية الفنية للبنات ويعمل سائق “توك توك” لتلبية متطلبات المعيشة.

وعثر على جثمان المجني عليه على أحد جوانب مصرف مائي قبل عدة أيام بنطاق المركز.

وتبين من التحريات أن 3 عاطلين قاموا بالتخلص من المدرس لسرقة مركبته وقاموا ببيعه لأحد الأشخاص مقابل 15 ألف جنيه.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثة شخص ملقاة داخل مصرف مائي، على طريق قرية الإسكندرية الجديدة.

وانتقل ضباط وحدة المباحث بقيادة الرائد عمر الأمير، وضباط فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية، إلى موقع البلاغ وتبين أن الجثة لشخص يدعى "محمود مسعد، ويبلغ من العمر 43 عامًا، مُدرس بالمدرسة الثانوية الفنية بالجمالية، وسائق توكتوك، مقيم بمدينة الجمالية، ومُبلغ بغيابه قبل أسبوع من العثور على جثته عقب خروجه للعمل على دراجته النارية.

وبمناظرة الجثمان تبين وجود طعنة نافذة بالرقبة من الناحية اليسرى، وكوفية ملفوفة حول رقبته، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة

وكلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية، بقيادة العميد هيثم منصور، وضباط مباحث مركز شرطة الجمالية، ميت سلسيل، والمنزلة، بإشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء الواقعة 3 عاطلين بغرض سرقة التوك التوك وهم:"بسام.ج"، 29 عامًا، و"إبراهيم ع.ال"،31 عامًا مقيمان بمنية النصر و"راني. م"، 26 عامًا مقيم بدكرنس، وتبين ان المتهمين قد فروا الى محافظة مرسى مطروح للاختباء بها.

ونجحت مأمورية من ضباط المباحث في ضبط المتهمين وبمواجهتهم اقروا واعترفوا بإرتكاب الواقعة، باستدراجهم المجني عليه من الجمالية بحجة توصيلهم لقرية الإسكندرية الجديدة، وفي الطريق طلبوا منه التوقف لدقائق، ثم غافله المتهم الأول وطعنه بخنجر في رقبته، ثم خنقوه بالكوفية وقيدوه، وألقوه في مكان العثور عليه، واستولوا على التوكتوك وفروا هاربين كما أرشدوا عن بيعهم الدراجة للمتهم الرابع ويدعى "أحمد ر.إ".، مقيم بعزبة حمادة التابعة لمركز دكرنس، مقابل مبلغ 15 ألف جنيه، وأكدوا علمه بكونها من متحصلات الجريمة، وجرى ضبطه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام وذلك بعد ورود تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.