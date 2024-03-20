الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الدقهلية: ندمان ومستني عدل ربنا

المتهم
المتهم

قال المتهم "محمد عبد البديع الطحاوي"، 25 عامًا، مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف عبدالعزيز، وشطر جسده إلى 3 أجزاء، عدل ربنا لازم يسير وده جزائي بعد ما أخطأت في حق نفسي وأهلي وقتلت إيهاب.

 

وأضاف المتهم أمام المحكمة عقب طلب المستشار مجدي قاسم، رئيس الدائرة، استخراجه من قفص الإتهام: أنا لسه طالب في كلية التربية قسم فيزياء وكنت مأجل مادة علشان التجنيد بس اشتغلت مدرس فيزياء في البلد وأعطيت دروس، وقتلت إيهاب ومعترف بإرتكاب جريمتي وجاهز أنال عقابي..ملوش لازمة تأجل علشان مفيش محامي.

 

وأكد أنه ارتكب الجريمة بمفرده دون أن يعاونه أحد من أجل مساومة أسرة المحني عليه لسداد ديونه نتيجة ممارسته القمار الإلكتروني.

 

وبسؤاله عن محامي أجاب بأنه لا داعي لوجوده وهو يعلم ما ارتكبه من إثم، مطالبًا بأن ينظر الناس إلى أسرته نظرة مختلفه بعيدًا عما ارتكبه كونه هو الوحيد المسئول عن فعلته.  

وعن ندمه لارتكاب الجريمة قال: "الندم شعور داخلي شعرت به بعد ارتكاب الجريمة وعاوز أخد جزائي وده عدل ربنا".

كانت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة بمحافظة الدقهلية، قد قررت اليوم الأربعاء تأجيل محاكمة المتهم إلى دور الانعقاد المقبل في ٢١ إبريل وذلك لانتداب محامي للدفاع عن المتهم.


صدر القرار برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، والمستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محي الدين محمد الكناني، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال.

 

تعود تفاصيل القضية حينما قرر المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، إحالة المتهم "محمد ع.ال.ع.ال" محبوس، 25 عامًا، طالب بكلية التربية قسم فيزياء جامعة المنصورة، لأنه في يوم 13 /2 /2024 بدائرة مركز الستاموني - محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه الطفل إيهاب أشرف عبدالعزيز عبدالوهاب، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض "سكين".

 

وبين أمر الإحالة أنه بإمعان منه في سلب مقاومته احتال عليه أن أوهمه بقدرته على تصوير مقطع مرئي فيما بينهما، يقوم فيه المتهم بتمرير نصل السكين على عنق المجني عليه دون إصابته، ويدخل عليه بعض الخدع البصرية، ليظهر عقب ذلك وكأن الدماء تسيل منه، فامتثل له مستغلاً وجود ثقة بينهما لا تجعله يحتاط إزاءه، كونه معلم له، وما إن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بسلاحه الأبيض، طعنًا بعنقه وأسفل صدره، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.

مدرس الفيزياء الطالب ايهاب اشرف الستامونى الدقهلية محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

قرار جديد بشأن مقتل "طالب المنصورة" على يد معلمه

الظهور الأول لمدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف في الدقهلية

17 خط محمول.. والد طالب الدقهلية يكشف حيلة قاتله لأخذ الفدية

فى أولى جلسات المحاكمة.. انهيار والد "طالب الدقهلية" مطالبًا بإعدام المتهم

محافظ الدقهلية يتابع الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة يدشنان البرنامج التدريبي لرفع كفاءة الأطباء

مناظرة 2970 حالة ضمن مبادرة "التشخيص عن بُعد" بالدقهلية

صرف 250 ألف جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر فبراير بالدقهلية

الأكثر قراءة

ذعر في القصر الملكي بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير في أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

القصة الكاملة لـ"أسد التجمع".. شبل يتجول فى الشوارع والشرطة تضبط صاحبه

على طريقة إمام عاشور.. الأهلى يحسم صفقة إياد العسقلانى

"حذاء" كشف المتهم.. أمن المنوفية يحل لغز شنق مدرسة وسرقة منزلها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة