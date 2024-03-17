الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز

محافظات

مناظرة 2970 حالة ضمن مبادرة "التشخيص عن بُعد" بالدقهلية

حالات مناظرة
حالات مناظرة

أعلن  الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن فريق عمل المبادرة الرئاسية "التشخيص عن بُعد" قام بمناظرة 2970 حالة خلال الشهر الماضي.

وأعرب مكين، عن خالص شكره وعمق تقديره لفريق عمل المبادرة الرئاسية، مشددًا على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل  وصول الخدمة إلى المناطق النائية.

فيما كشفت الدكتورة نهى أحمد عباس، منسق عام المبادرة أن فريق المناظرة قام خلال الشهر الماضي بمناظرة نحو 242 حالة باطنة، 424 بتخصص الجلدية، و204 حالات بالقلب والأوعية الدموية فضلًا عن 10 حالات حرجة ونحو 237 حالة أطفال إلى جانب85 حالة نساء وتوليد.

ولفتت إلى أن وحدة التشخيص عن بُعد تحتوي على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، منظار العين الرقمي، منظار الجلد الرقمي، سماعة الطبيب الرقمية، جهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، منظار الأذن الرقمي، مقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي، طابعة، ماسح ضوئي، كاميرا.

وكيل وزارة الصحة بالدقهلية المبادرة الرئاسية التشخيص عن بعد الدقهلية شريف مكين

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