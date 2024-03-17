محافظ الدقهلية: الأزهر الشريف جزء من الحضارة الإسلامية والعربية علي مر التاريخ

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ بالمشاركة في الاحتفال بالذكرى السنوية لإنشاء الجامع الأزهر الشريف ومرور 1084 عاما علي انشائه من داخل قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، والذي نظمه قطاع المعاهد الأزهرية بالدقهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد رشوان رئيس الإدارة المركزية لقطاع المعاهد الأزهرية بالدقهلية، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والعقيد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، والقمص سيرافيم وديع وكيل مطرانية المنصورة وتوابعها، والقمص بيشوي نائبا عن الأنبا صليب اسقف ميت غمر وتوابعها والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة، والدكتور نبيل زاهر عميد كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالمنصورة، والشيخ سامي عجور مدير عام منطقة وعظ الدقهلية، وممثلي الهيئات القضائية وجامعة الأزهر.

نشر تعاليم الدين الحنيف بمنهجية وسطية معتدلة

وبعث المحافظ باسم أبناء الدقهلية رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على توفيره المناخ الملائم لإقامة كافة الفعاليات ودعمه اللامحدود للأزهر الشريف من أجل استكمال مسيرته في نشر تعاليم الدين الحنيف بمنهجية وسطية معتدلة.

ووجه " مختار " خالص الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف علي كل ما يقدمه ويبذله من أجل الارتقاء بالأزهر الشريف جامعا وجامعة، ونشر قيم التسامح ومكارم الاخلاق بين الأمم والشعوب وتعليم الناس المحبة والوطنية.

وأشار " المحافظ " الي أن الأزهر الشريف هو جزء من الحضارة الإسلامية والعربية علي مر التاريخ منذ فجر الإسلام وأحد اعمدتها، فالأزهر أصبح رمزا للإسلام والوطنية والعروبة.

الأزهر الشريف هو حصن الاسلام وقلعة العروبة وحارس الثقافة الإسلامية عبر العصور

كما أشار " مختار " الي إن الأزهر الشريف هو حصن الاسلام وقلعة العروبة وحارس الثقافة الإسلامية عبر العصور، وهو منارة العلم، فمن خلاله ينشر تعاليم الدين الحنيف الذي يتسم بالوسطية والاعتدال.

وأكد " المحافظ " علي أن الأزهر والكنيسة علي مر التاريخ ضربوا أروع الأمثلة في المحبة والإخاء والوطنية والتصدي للمتربصين به من اعداء هذا الوطن للنيل من مكانته ووحدته، فالتاريخ خير شاهد علي ذلك.

وأوضح " مختار " أن كل علماء الدين بمختلف وظائفهم وأماكنهم تخرجوا وتعلموا في رحاب الأزهر الشريف، سواء علماء جامعة الأزهر، وعلماء الأوقاف، وعلماء دار الإفتاء، والمعلمين بقطاع المعاهد الأزهرية.

وفي نهاية الاحتفال أهدي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية درع الأزهر الشريف الي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه تسلمه نيابة عنه الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ تقديرا لدوره في تقديم الدعم المستمر لقطاع المعاهد الأزهرية بالدقهلية.

والجدير بالذكر ان الإحتفال تضمن عدد من الفقرات الدينيه وعرض فيديو مسجل عن تاريخ الأزهر الشريف.