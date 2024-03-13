رئيس جامعة المنصورة يكرم الفائزين بالمراكز الأولى من ذوي الهمم

كرَّم الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، صباح اليوم، أبناء الجامعة من ذوي الهمم الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة "معًا لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام، في إطار مشروع دعم الحكومة الإلكترونية و الإبتكار في الإدارة العامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نيفين عبدالخالق، مدير مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعة، واستشاري الدمج بالمشروع، ومدرب الفريق.

وأكد الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، أن الجامعة تولي ملف دعم الطلاب ذوي الإعاقة اهتمامًا كبيرًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكل مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم وتدريبهم ودمجهم في المجتمع فى صدارة الأولويات، من أجل الإرتقاء بحياة هؤلاء الأشخاص، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، وكذلك دورهم الفاعل فى بناء الوطن.

وعبر خاطر عن فخره واعتزازه بأبناءه الذين أثبتوا أن لديهم دائمًا القدرة والإرادة والعزيمة على تحدى الصعاب وتحقيق المستحيل وبرهنوا على أن بداخل كل واحد منهم همة تدفعه نحو التفوق والتميز، واستطاعوا أن يحققوا نجاحًا مميزًا بالمسابقة أشادت به الجهات المحكمة المحلية والدولية، مؤكدًا أنهم مستقبل مصر وفخرها، وأن جامعة المنصورة تسعى دائما لتوفير لكل وسائل الدعم و التسهيلات وتذليل الصعاب، وتوفير سبل الراحة لأبنائه الطلاب من ذوي الهمم.

من جهته، أكد الدكتور محمد عطية، اهتمام الجامعة بملف الطلاب ذوي الهمم، مؤكدًا تقديم كل سبل الدعم والعمل على تقديم التيسيرات لهم، والاهتمام بالتأهيل والتدريب واكتساب المهارات والخبرات المختلفة من خلال مركز خدمات الأشخاص ذوى الاعاقة بالجامعة والوحدات الخدمية بالكليات وإدارة رعاية الطلاب، لضمان مشاركتهم الفعالة في الأنشطة الطلابية المختلفة، وتحقيق الدمج المنشود فى المجتمع، مما كان له أثرا إيجايبا على زيادة نسب المشاركة لهم في مختلف المجالات والأنشطة، و تميزهم بالحصول على مراكز متقدمة خلال المحافل كافة.

و تم تكريم الفائزين بالثلاث مراكز الأولى: المركز الأول الطالب توني ناجي مجدي الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق، بينما فازت بالمركز الثاني سعاد سمير أحمد - باحثة الماجستير بكلية التربية، وفازت بالمركز الثالث زينب صبري عبد الحليم - باحثة الدكتوراة بكلية الآداب.

كما تم تكريم المتأهلين للفوز ضمن العشرة الأوائل كأفضل تقارير بحثية كل من: جنات معوض عبد الخبير باحثة الدكتوراة بكلية الآداب، الطالب محمود هشام فرج الفرقة الرابعة كلية الحقوق.

الجدير بالذكر أن مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والإبتكار في الإدارة العامة قام بتنفيذه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" نيابة عن الحكومة الألمانية، وبالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.