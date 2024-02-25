الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انقلاب تريلا محملة بالمياه المعدنية أعلى كوبرى سندوب بالمنصورة

انقلبت تريلا محملة بالمياه المعدنية والمياه الغازية أعلى كوبري سندوب بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية ما نتج عنه تعطل حركة المرور وغلق الطريق بصورة مؤقتة.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة نقل تابعة٤ لإحدى شركات المياه الغازية، أعلى كوبري سندوب بمدينة المنصورة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط شرطة النجدة لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل محملة بكميات من المياه المعدنية وتفريغ الحمولة على الطريق ما أدى إلى غلق الطريق مؤقتًا.

تمت إعادة تحميل السيارة وفتح الطريق مرة أخرى وتسيير حركة المرور أمام السيارات والمواطنين مرة أخرى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سندوب المنصورة الدقهلية حركة المرور محافظة الدقهلية

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