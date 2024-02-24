ضبط عامل وسيدة حال ممارستهما الرذيلة داخل شقة سكنية بالمنصورة

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية من ضبط ربة منزل وعامل حال قيامهما بممارسة الرذيلة داخل شقة الثاني بقرية منية سندوب التابعة للمركز وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة لوجود علاقة عاطفية بينهما، وبسؤال زوج المتهمة الأولى وجه لها اتهامًا بالزنا.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة، من بعض الأهالي بقرية منية سندوب دائرة المركز بقيام شخص وسيدة بممارسة الرذيلة داخل إحدى الشقق السكنية بالقرية.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، وبالفحص جرى ضبط كل من: "توفيق.أ.ت"، 28 عامًا، عامل، و"داليا.ا.م.أ"، 36 عامًا، ربة منزل ويقيمان بذات العنوان، حال قيامهما بممارسة الرذيلة بالشقة سكن المتهم الأول.

بسؤال زوج المتهمة الثانية 53 عامًا، عامل ومقيم بذات القرية وجه الاتهام لزوجته بممارسة الرذيلة والزنا، وبمواجهة المتهمين اعترفا وأقرا بارتكاب الواقعة لوجود علاقة عاطفية بينهما.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.