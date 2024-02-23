الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

جنايات المنصورة: السجن المشدد 15عام لشخص اعتدى جنسيا على نجلة خالته

هيئه المحكمه
هيئه المحكمه

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم بالسجن المشدد 15 عاما، للمتهم بالتعدي على نجلة خالته الطفلة القاصر جنسيا وهتك عرضها بالقوة وفض غشاء بكارتها حال تواجدها بمسكنه خلال زيارة خالتها بمركز الستاموني محافظة الدقهلية.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محي الدين محمد الكناني، والمستشار وليد نبيل عطوة وسكرتارية أحمد كمال في القضية رقم 7952 لسنة 2023 والمقيدة برقم 2527 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

 

تفاصيل الواقعة 

كان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم "أسامة.م.ر.ا"، هارب،26عاما، ومقيم  لأنه في غضون شهر مايو 2023 بدائرة مركز الستاموني محافظة الدقهلية واقع المجني عليها الطفلة نجلة خالته وتدعى "ر.أ.س"، والتي لم تبلغ ثماني عشر سنة ميلادية كاملة بالقوة بأن استغل حداثة سنها وتواجدها بمسكنه وادخلها احدى غرف محل إقامته وحصر عنها بنطالها وقام بوضع يده علي فاها وتعدى عليها جنسيا على النحو الثابت بتقرير الطب الشرعي.

 

وشهدت "ايمان.ا.ي.م"، 41 عاما ربة منزل ومقيمة مركز الستاموني بأنه حال تواجد كريمتها المجني عليها بمنزل شقيقتها، قام المتهم بإدخالها احدى الغرف وحسر عنها بنطالها ووضع يده على فاها وتعدى عليها جنسيا وقيام المتهم بتكرار تلك الواقعة على فترات حال عدم تواجدها ووالدة المتهم بالمنزل وعزى قصده مواقعة كريمتها كرها عنها.

 

وأدلى الرائد أحمد عوض صبري، رئيس مباحث مركز شرطة الستاموني بشهادته فى تحقيقات النيابة العامة، بأن تحرياته السرية أسفرت عن صحة الواقعة من قيام المتهم بالتعدي جنسيا على المجني عليها بغير رضاها اكثر من مرة.

 

وأثبت تقرير الطب الشرعي بفحص الطفلة تبين أنها "ثيب" وأنها مفضوضة البكارة منذ فترة زمنية طويلة يتعذر تحديدها من الوجهة الكلية الطبية الشرعية ولا يوجد من الوجهة الفنية ما يمنع من جواز حدوث الواقعة على نحو التصوير الوارد بالأوراق وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة.

محكمة جنايات المنصورة المنصورة مركز الستاموني محافظة الدقهلية السجن المشدد

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