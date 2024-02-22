الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نثق فى عدالة قضاء مصر.. أول تعليق من والد الطالب "قتيل الدقهلية"

ايهاب اشرف
ايهاب اشرف

علق والد الطالب إيهاب أشرف، قتيل الدقهلية، الذي عثرت أجهزة الأمن على جزءين من جسمه، على الواقعة لأول مرة، منذ اكتشف وفاته وحتى القبض على المتهم بقتله.

وكتب الأب، في منشور عبر صفحته على فيسبوك: "بطمن كل حبايبي اللي كانوا معي دائمًا لحظة بلحظه سواء بالاتصال أو التواجد أو عبر التواصل الاجتماعي لكي يطمئنوا على إيهاب أشرف رحمة الله عليه، فلذة كبدي الحمد لله دفن الجزء الأول من الجثمان وإن شاء الله ربنا ظهر الحقيقة على يد الشرطة البواسل والحصول على الجزء الآخر من الجثمان والقبض على المجرم".

وتابع والد الضحية: "إن شاء الله في انتظار الطب الشرعي وأمر النيابة العامة حتى يتسنى لنا دفن الجزء الثاني بعد قرار النيابة وإن شاء الله عند علمنا بأي تصريح للدفن هنبلغ حضراتكم لا أراكم الله مكروه في عزيز لديكم".

ووجه والد الضحية الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية، قائلًا: "بكرر شكري واحترامي وتقديري للجميع رجال الشرطة والمباحث والبحث الجنائي والأمن العام كل واحد باسمه وصفته ولقبه وأناشد الجميع بضبط النفس، لأننا في دولة القانون ونثق في القضاء العادل في رجوع حق ابننا إيهاب أشرف ليس لنا في الأمر شيء كله في يد القضاء العادل ونحن نثق فيه".

تفاصيل الواقعة

وتوصلت أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية إلى مرتكب واقعة قتل الطالب إيهاب أشرف عبدالعزيز، 16 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي ومقيم قرية 7 ثابت مركز الستامونيي، وعثر على الجزء السفلي من جثمانة مشطور وملقى بجانب أحد المصارف المائية منذ 9 أيام بعدما عثرت على قطعة خيش بذات أوصاف القطعة التي وجد بها الجزء السفلي.

بمواجهة المتهم أقر واعترف بارتكابه الواقعة وتقطيع جثمان الطالب إلى ثلاثة أجزاء "نصف سفلي- جزع- رأس"، لمروره بضائقة مالية وكونه مدينًا بمبلغ مالي لا يستطيع سدادها ولعلمه بأن والد المجني عليه ميسور ماديًا، فكر فى التخلص منه وقتله وإخفاء جثته بعد تقسيمها لأشلاء ومطالبة ذويه هاتفيًا بمبلغ مالي.

واعترف المتهم بأنه استغل تواجده بمفرده برفقة المجني عليه بغرفة الدروس الخصوصية وقام بقتله بسكين وتقطيع جثته.

وأكد المتهم في تحقيقات الشرطة أنه لم يستطع استكمال مساومته لأسرة المجني عليه عن طريق هاتف المجني عليه، حيث تفاجأ بالتواجد الأمني الكثيف والواسع منذ ارتكاب الواقعة.

ايهاب اشرف الشرطة القبض على المجرم الطب الشرعي النيابة العامة

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