نيابة المنصورة ترجئ تسليم نصف جثمان شاب عثر عليه بأحد مصارف الدقهلية

قرر المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، إرجاء تسليم نصف جثمان شاب عثر عليه مشطور لنصفين وعثر على الجزء السفلي من جسده بإحدى المصارف بنطاق مركز الستاموني، الى أهليته لدفنه بمقابر الأسرة لحين الانتهاء من إعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية من قبل الطب الشرعي.

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لإجراء معاينة تشريحية مرة أخرة مع إعداد تقرير نهائي بشأن الجزء الذي عثر عليه وهي منطقة النصف السفلي من الجسد، مع تكليف ضباط إدارة البحث الجنائي بالعثور على الجزء العلوي وإيداعه بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وضبط مرتكبي الواقعة وكشف غموضها وملابساتها.

وكانت أسرة ايهاب اشرف عبدالعزيز، طالب بالصف الأول الثانوي 16 عاما، قد أعلنت اختفاء نجلها 13 فبراير الماضي حتى جرى العثور على النصف السفلي من جسده بمصرف بين قرية النقعة وقريه 7 ثابت (بحر التبن ) مساء اليوم التالي مقيد اليدين ومشطورة إلى نصفين.

وأمرت نيابة بلقاس الجزئية بإجراء تحليل DNA ومطابقة البصمات الوراثية بأهلية المتوفي والتي تؤكد أن الجزء المعثور عليه هو الشاب المبلغ باختفائه.



تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة الستاموني، بعثور عدد من الأهالي على جثة لشخص فى العقد الثاني من عمره مشطور جزءه السفلي فقط داخل شيكارة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس الي مكان البلاغ وبالفحص تبين ان الجثة لشاب مبلغ بغيابه يدعى" ايهاب اشرف عبدالعزيز"، طالب بالصف الأول الثانوي 16 عاما وجرى العثور عليه بمصرف بين قرية النقعة وقريه 7 ثابت (بحر التبن ) مقيد اليدين ومشطورة الى نصفين.

وبسؤال والده "مالك معرض للادوات المنزليه" أكد اختفاء نجله منذ يومين وجرى تحرير محضر بغيابه بعد ان انقطع الاتصال به عقب خروجه من درس خصوصي.

ووجه مدير المباحث الجنائية بالدقهلية بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بفرع غرب الدقهلية ومباحث مركز شرطة الستامونى وبلقاس تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام لكشف غموض الحادث وملابساته.