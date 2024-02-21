الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نيابة المنصورة ترجئ تسليم نصف جثمان شاب عثر عليه بأحد مصارف الدقهلية

ايهاب اشرف
ايهاب اشرف

قرر المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، إرجاء تسليم نصف جثمان شاب عثر عليه مشطور لنصفين وعثر على الجزء السفلي من جسده بإحدى المصارف بنطاق مركز الستاموني، الى أهليته لدفنه بمقابر الأسرة لحين الانتهاء من إعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية من قبل الطب الشرعي.

 وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لإجراء معاينة تشريحية مرة أخرة مع إعداد تقرير نهائي بشأن الجزء الذي عثر عليه وهي منطقة النصف السفلي من الجسد، مع تكليف ضباط إدارة البحث الجنائي بالعثور على الجزء العلوي وإيداعه بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وضبط مرتكبي الواقعة وكشف غموضها وملابساتها. 

وكانت أسرة  ايهاب اشرف عبدالعزيز، طالب بالصف الأول الثانوي 16 عاما، قد أعلنت اختفاء نجلها 13 فبراير الماضي حتى جرى العثور على النصف السفلي من جسده بمصرف بين قرية النقعة وقريه 7 ثابت (بحر التبن ) مساء اليوم التالي مقيد اليدين ومشطورة إلى نصفين. 

وأمرت نيابة بلقاس الجزئية بإجراء تحليل DNA ومطابقة البصمات الوراثية بأهلية المتوفي والتي تؤكد أن الجزء المعثور عليه هو الشاب المبلغ باختفائه. 
 

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة الستاموني، بعثور عدد من الأهالي على جثة لشخص فى العقد الثاني من عمره مشطور جزءه السفلي فقط داخل شيكارة.
وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس الي مكان البلاغ وبالفحص تبين ان الجثة لشاب مبلغ بغيابه يدعى" ايهاب اشرف عبدالعزيز"، طالب بالصف الأول الثانوي 16 عاما وجرى العثور عليه بمصرف بين قرية النقعة وقريه 7 ثابت (بحر التبن ) مقيد اليدين ومشطورة الى نصفين. 

وبسؤال والده "مالك معرض للادوات المنزليه" أكد اختفاء نجله منذ يومين وجرى تحرير محضر بغيابه بعد ان انقطع الاتصال به عقب خروجه من درس خصوصي. 
 ووجه مدير المباحث الجنائية بالدقهلية بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بفرع غرب الدقهلية ومباحث مركز شرطة الستامونى وبلقاس تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام لكشف غموض الحادث وملابساته.

محمد هاشم المحامي العام لنيابة شمال المنصورة المنصورة الدقهلية مركز الستاموني

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية: رفع 440 طن قمامه و120 طن أتربة و500 طن مخلفات صلبة

محافظ الدقهلية: جهود مستمرة لإنهاء المخططات التفصيلية والاستراتيجية لقري ومدن المحافظة

"هندسة المنصورة الجديدة" تشارك في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول

محافظ الدقهلية: إطلاق مبادرات بالتنسيق مع مديرية التموين لتخفيض أسعار اللحوم والسلع

النيابة تقرر دفن "نصف" جثة شاب عثر عليه بمصرف فى الدقهلية

جامعة المنصورة تدشن المشروع المؤسسي لربط البحث العلمي بالصناعة

"صحة الدقهلية": "العلاج الطبيعى" تجرى 7 آلاف جلسة خلال أسبوعين

إصابة 17 شخص باختناق نتيجة سقوط براميل منظفات في الدقهلية

الأكثر قراءة

عاجل.. "الأرصاد" تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

عاجل.. كولر يجرى تغييرات على تشكيل الأهلى ويحذر من خطورة ميدياما

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

"جثمان مدفون داخل شنطة".. أول صور لـ طالب البساتين ضحية غدر أصدقائه

مصر كلمة السر.. لماذا تخشى إسرائيل غزو مدينة رفح بريًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ومازال الإفك الصهيوني مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية