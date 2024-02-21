محافظ الدقهلية: رفع 440 طن قمامه و120 طن أتربة و500 طن مخلفات صلبة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية بمشاركة 4 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة التي شملت مراكز ومدن السنبلاوين وشربين والمنزلة وآجا.



وأوضح “مختار”، أنه تم رفع 440 طن قمامه، 120 طن أتربة، 500 طن مخلفات صلبة، وناتج تقليم أشجار بحمله النظافه من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقة المركزية لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم..



تفاصيل الحملة

ومن جانبه، أكد محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أنه بمشاركة أحمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، المهندس خالد جلال مدير عام المركبات، المهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز، محمد فارس بجهاز النظافه، فقد تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة وتم تشغيل المكنسيات بشارع الجمهورية والمشايه والجيش وعبد السلام عارف وقناه السويس وسعد زغلول، وتم غسيل أرصفه شارع الجيش وعبد السلام عارف وامتداد سكه سندوب وممشي أهل الدقهليه، وتم رفع الأتربة بشارع عبد السلام عارف وساميه الجمل والطريق الدائري، تقليم الأشجار والحشائش بشارع الجيش وممشي أهل الدقهليه وحديقه شجره الدر وعروس النيل، تسليك بالوعات الأمطار بشارع المشايه، رفع مخلفات صلبه من منطقه قولونجيل بجوار ممشي أهل الدقهليه، رفع كفاءه النظافه العامه بشارع المشايه والجمهورية وعبد السلام عارف وأحمد ماهر وجيهان وحي الجامعه وشارع بوابه توشكي وتقسيم الزعفران وأبن زيد وشارع الجلاء ومحمد فتحي وسوق ستوته وسكه سندوب ومنطقه سندوب والمجزر والترعه وشارع العبور وميدان الطميهي والشيخ حسانين وبورسعيد والسكه الجديدة والسكه القديمة ومشعل والنخله والثانويه والمدير والبداله والدراسات وعبده معروف وقناه السويس وسعد زغلول وشارع مساكن الميناء وشارع فخر الدين خالد وشارع سعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص وعزبه عقل وعزبه الشال والثلاجه وأسفل كوبري سندوب واسفل كوبري الجامعه ومحمود شاهين وشارع الخلطه الاسفلتيه والسيد سليم.



جانب من الحمله