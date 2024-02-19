الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز

محافظات

إصابة 17 شخص باختناق نتيجة سقوط براميل منظفات في الدقهلية

إصابة 17 شخص
إصابة 17 شخص

استقبلت مستشفى ميت غمر العام بالدقهلية، 17 مصابا من قرية بشلا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، جراء إصابتهم بحالة اختناق نتيجة سقوط بعض براميل المنظفات على بعضها داخل محل بالقرية بسبب مشاجرة بين صاحب المحل وأسرة زوج نجلته وقيام "الطرف الثاني" بإلقاء برميل المنظفات على بعضها مما أدى الى حدوث الاختناق. 
 

ووصل مستشفى ميت غمر العام، كلا من:"ماهر عبد الموجود أحمد حافظ، 55 عاما، فلاح، صاحب المحل، محمد سمير عبدالموجود، 28 عاما، سائق، سمير عبد الموجود السيد حافظ، 55 عاما، بالمعاش، أحمد فتحي السيد، 13عاما، طالب، أحمد ماهر عبدالموجود، 16عاما، طالب، مصطفى أحمد الناغي، 13 عاما،طالب، محمد مصطفى صبحي، 16عاما، طالب، يوسف مصطفى يونس، 10أعوام، طالب، هدى محمد فوزي الديب، 19 عاما، حاصلة على دبلوم تجارة، حبيبة ماهر عبدالموجود، 18 عاما، طالبة، ليلى عبداللطيف عبده، 57 عاما، ربة منزل، همت مصطفى البحراوي، 26عاما، ربة منزل، أدم أحمد فؤاد أحمد عبدالله، 18عاما، طالب. كما وصل كلا من:"منار ماهر عبد الموجد حافظ، 17 عاما، طالبة، السيد السيد محمد الجاهل، 60عاما، عامل، كريم فتحي السيد، 16 عاما طالب، محمود أحمد فوزي، 12 عاما، طالب وجميعهم يقيمون قرية بشلا. 
 

تفاصيل الواقعة

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية،إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، من مستشفى ميت غمر العام، بوصول 17 شخص وجميعهم مقيمون قرية بشلا دائرة المركز مصابين بحالة إختناق. انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر الي مكان البلاغ وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية صاحب محل منظفات،ووسيدة وشقيقها وجميعهم مقيمون بذات القرية لوجود خلافات بينهم بسبب المصاهرة كون نجل الثانية متزوج من نجلة الأول وسقوط برميل منظفا على بعض المنظفات الأخرى المتواجدة بالمحل مما ادى الى انبعاث رائحة أدت الى حدوث إصابة المذكورين - كونهم جيران العقار المتواجد به المحل خاصة الطرف الأول. جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

مستشفى ميت غمر العام ميت غمر قرية بشلا الدقهلية اصابه ١٧ شخص باختناق

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