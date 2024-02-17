السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تشييع جثمان مريم مجدى ضحية زوجها السويسرى فى الدقهلية

جانب من الجنازه
جانب من الجنازه

شيع المئات من أهالي مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم، جثمان مريم مجدى ضحية زوجها بدولة سويسرا، والتي تخلص منها وألقى بجثتها بالقرب من ضفاف نهر الراين.

ووصل الجثمان إلى مقابر الأسرة بعد أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر، بمسجد الرحمة، وسط حضور أفراد أسرتها وزملائها في “السنتر التعليمي” الذي كانت تعمل به كمعلمة لمادة الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية.

وردد عدد من المشاركين فى الجنازة هتافات منها "لا إله إلا الله الشهيدة حبيبة الله"،" "يا مريم نامي واتهنى واستنينا على باب الجنة".. "مريم يا مجدي يا بنت النور حقك راجع مش هيروح".
 

تفاصيل مقتل مريم مجدى

بدأت تفاصيل واقعة مريم مجدى أحمد الطفيلي، ابنة مدينة شربين محافظة الدقهلية في الأول من فبراير الجاري، بعد أن أعلنت أسرتها العثور على جثمانها ملقى بجانب نهر بمدينة شافهاوزن بدولة سويسرا، والتي  ذهبت إليها لرؤية أبنائها الذي اختطفهم طليقها.  

وكشف حسام الطفيلي، شقيق الضحية، أن شقيقته الحاصلة على الجنسيتين المصرية والسويسرية ذهبت إلى سويسرا وأقامت بأحد الفنادق من أجل رؤية أبنائها من زوجها الذي اختطفهما وسافر بهما بعد طلاقه منها، وصدور حكم قضائي بأحقيتها في الحضانة، مستغلًا أن الصغار يحملون الجنسية المصرية والسويسرية بحكم جنسية أهليتهم، لكنها اختفت هناك.

وكشف “حسام" عن أن شقيقته “مريم” تواصلت مع جمعية حقوق الأطفال، وقدمت لها المساعدة باستخراج فيزا للسفر بسويسرا، بعد أن ألغى زوجها إقامتها "بلوك"، ووفرت لها سكنا ومصاريف للمعيشة، وساعدتها على رفع دعوى قضائية أمام محكمة سويسرية بشأن حضانة أطفالها، وصدر حكمها بإقامة الصغار 3 أيام مع الأم و4 أيام مع الأب، والعكس من كل أسبوع، وبعد مدة من تنفيذ الحكم عرض عليها مبالغ مالية لتركهما والعوة إلى مصر.

واختتم أنه قبل اختفائها ظهر مقطع فيديو حضور زوجها إلى فندقها مع الأطفال، وطلب منها أن تعيش معهم لكنها لم تعد مرة أخرى، وتم إرسال تلك الفيديوهات إلى الشرطة، و"بلغنا السفارة المصرية وطلبوا خطابا رسميا من الخارجية في مصر، حتى علمنا بالعثور عليها مقتولة وملقاة بجانب نهر في سويسرا".

جانب من الجنازه
جانب من الجنازه
جانب من الجنازه
جانب من الجنازه
جانب من الجنازه
جانب من الجنازه
جانب من الجنازه
جانب من الجنازه
مدينة شربين أهالي مدينة شربين مريم مجدي سويسرا نهر الراين

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