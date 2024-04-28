والدة ضحية كفر الزيات تروي تفاصيل مثيرة حول مقتل ابنتها

شهدت قرية بنوفر، التابعة لمركز كفر الزيات بالغربية حادثة مروعة تمثلت في مقتل امرأة على يد زوجها أمام والدتها وأطفالهما الثلاثة، وذلك نتيجة لخلافات زوجية بينهما، هذا الحادث المأساوي أثار استنكار وذهول الأهالي في المنطقة، وأدى إلى انتشار حالة من الحزن والصدمة في القرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع جريمة قتل في قرية بنوفر بمركز كفر الزيات. وبالفور، تحركت الأجهزة الأمنية والشرطة السرية والنظامية إلى المكان تحت إشراف الرائد أحمد شيحة، رئيس مباحث مركز كفر الزيات التابع لمديرية امن الغربية.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد مقتل سيدة علي يد زوجها امام اطفالها ووالدتها بسبب خلافات اسرية حيث تركت الزوجة منزل الزوجية في وقت سابق ورفضت العودة إليه برفقة زوجها عندما حضر لمصالحتها.

وتبين أن الضحية تُدعى "بسمة.ا"، 32 عامًا، وهى ربة منزل من قرية بنوفر مركز كفر الزيات، قد تعرضت للقتل على يد زوجها داخل منزل والدتها في قرية بنوفر، وقد أنهى الزوج حياة زوجته بوحشية بواسطة 8 طعنات قاتلة في مناطق متفرقة بجسدها، وذلك أمام والدتها وأطفالهما الثلاثة، يُشير التحقيق إلى أن سبب هذه الجريمة البشعة هو وجود خلافات زوجية ومالية بين الزوجين.

وعلى لسان والدة الضحية، فإن المتهم طعن زوجته بالرقبة والبطن، وذلك على حسب رواية الأم، انه استمر في طعنها أمام اطفالهما في منزلي، وأن أولاده كانوا بيصرخوا "سيب ماما يا بابا"، ثم استدار لي قائلًا: "أنا خلاص قتلتهالك".

ووفقًا للمعلومات المتوفرة رفضت الزوجة الخروج مع زوجها والعودة إلى منزل الزوجية، مما أدى إلى تصاعد التوتر بينهما وتفاقم المشكلات الزوجية. وللأسف، انتهت هذه الخلافات بمأساة كبيرة وفقدان حياة امرأة بريئة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث. تم نقل جثة الضحية إلى مستشفى كفر الزيات العام تحت تصرف النيابة، حيث ستجرى التشريح لتحديد أسباب الوفاة وتجهيز التقرير الطبي.