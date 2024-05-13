الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بعد قليل.. محاكمة متهمين بسرقة فتاة بالإكراه في قصر النيل

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة - بعد قليل - محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه في أحد شوارع منطقة قصر النيل بالقاهرة.

وكانت بداية الواقعة عندما تعرضت الفتاة المجني عليها للسرقة بالإكراه، أثناء سيرها في الشارع وفوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه وقام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها.

وبالفحص وتفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، إحالتهما للنيابة العامة التي قررت حبسهما بعد تعرف المجني عليها عليهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وقررت إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.

محكمة جنايات القاهرة سرقة قصر النيل دراجة نارية كاميرات المراقبة

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