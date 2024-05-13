إجراء من النيابة بشأن "عقار كرموز" المنهار بالإسكندرية

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول إصابة شخص أسفل عقار قديم، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وإعداد تقرير بذلك والتحفظ علي ملف العقار لفحصه، وسؤال شهود العيان والمصاب عن الواقعة.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار منزل قديم رقم 34 شارع مسجد التميمي متفرع من شارع النيل بمنطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية، ووجود شخص مصاب، وتحطم سيارتين تصادف وجودهما أسفل العقار.

علي الفور انتقلت قوات الشرطة رفقة سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية، ومسئولي الحي إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل قديم مكون من طابق أرضي وآخر علوي مأهول بالسكان.

وأوضحت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، أن المنزل صادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض منذ عام 2012، منوهة أن الحادث أسفر عن إصابة مواطن واحد فقط، لافتة إلى أن السكان أنقذوا اثنين آخرين من تحت الأنقاض دون أي يصابوا بأي أذى، منوهة أن الحادث لم يسفر الحادث عن أي قتلى وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.