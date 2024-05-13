حصن نفسك بالقرآن والسنة.. طرق مجربة للحماية من الحسد

الحسد من الأمراض النفسية المدمرة التي تلحق الضرر بالنفس والمجتمع، ونظرًا لخطورة هذه المشاعر السلبية، نقدم لكم في هذا المقال آيات قرآنية كريمة تساعدكم على التخلص من الحسد وحماية أنفسكم من شره.

سورة الفلق

تعد سورة الفلق من أهمّ السور التي تُستخدم لعلاج الحسد، حيث تُحصّن العبد من شرّ الحاسدين والعين الحاسدة، ونصها:

قل أعوذ برب الفلق، من شرّ ما خلق، ومن شرّ الظلام إذا يغشى، ومن شرّ النفاثات في العقد، ومن شرّ حسد إذا حسد

سورة الناس

سورة الناس سورة الفلق في حماية العبد من شرّ الحاسدين، ونصّها:

قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شرّ الوسواس الخناس، الذي يوسوس في الصدر من الناس، من الجنّ والشياطين

آية الكرسي

آية الكرسي من أعظم آيات القرآن الكريم، حيث تُحصّن العبد من جميع الشرور بما في ذلك الحسد، ونصّها:

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم

آية الرعد

تُشبه هذه الآية الكريمة المؤمن بالجوهرة الثمينة التي يحميها الله من الحسد، ونصّها:

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحابَ الثِّقالَ، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِها مَنْ يَشاءُ وَهُمْ يُجادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ.

دعاء سيدنا يونس

دعاء سيدنا يونس من الأدعية المُستجابة التي تُساعد على التخلص من الحسد، ونصّه:

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

الاستغفار

يُعدّ الاستغفار من أهمّ العبادات التي تُقرب العبد من الله تعالى، كما يُساعد على التخلص من الحسد، ونُنصح بالإكثار من قول:

استغفر الله العظيم

الصدقة

تُعدّ الصدقة من الأعمال الصالحة التي تُكفّر الذنوب وتُحصّن العبد من شرّ الحسد، ونُنصح بإخراج الصدقة بانتظام.

قراءة القرآن الكريم

المواظبة على قراءة القرآن الكريم تُحصّن العبد من جميع الشرور بما في ذلك الحسد، ونُنصح بقراءة القرآن الكريم بانتظام مع التدبر في معانيه.

الرقية الشرعية

يمكن اللجوء إلى الرقية الشرعية من القرآن الكريم لعلاج الحسد، وننصح بالاستعانة بشيخ مختص بالرقية الشرعية.