الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

585 مخالفة تموينية خلال أسبوع فى الغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتورطارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين، لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكل صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية، وذلك بمراكز المحافطة الثمانية.

جاء ذلك خلال استعراضه التقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، في مجال الرقابة التموينية خلال الأسبوع المنقضي، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة وهيئة سلامة الغذاء والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

حملات تموينية مكثفة

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة أسفرت، عن تحرير عدد من المخالفات التموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 26 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 38 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 23 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 30 محضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، و13 محضرًا لعدم وجود سجل زيارات وميزان معتمد، و10 محاضر للتصرف في 14 أجولة زنة 50 كجم من حصة الدقيق، و18 محضرًا لتجميع دقيق بلدي مدعم، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بينما تم تحرير 98 محضرًا في مجال الرقابة على الأسواق العامة والمحلات والأنشطة التجارية، و27 محضرًا لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، و158 محضرًا لعاملين في محلات الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادات صحية سارية، و7 محاضر لمحطات وقود لوجود نقص في معايرة الطلمبات، ومحضرين لمستودعين لعدم الاحتفاظ بسجل 21 بترول الخاص بقيد حركة الوارد والمنصرف والرصيد، و7 محاضر لمستودعات بسبب الغلق في مواعيد العمل الرسمية، و3 محاضر لمحلات جزارة لعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية والتحفظ على 50 كيلوجرامًا غير صالحة، و8 محاضر لمنشآت تجارية لمزاولة نشاط بدون ترخيص، ومحضر ضد أحد بائعي السجائر للبيع بأزيد من السعر، ومحضر آخر لسوبر ماركت لحيازة وعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية.

علي مدار أسبوع محافظ الغربية الرقابة على الأسواق والمحلات كافة صور الغش التجاري استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية الرقابة التموينية

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