السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

28 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب المخابز فى زفتى بالغربية

جانب من حملات تموين
جانب من حملات تموين الغربية

تمكنت حملة مديرية التموين بالغربية، من تحرير 28 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر زفتى، خلال 24 ساعة، تطبيقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

واستهدفت حملة مديرية التموين بمحافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، التفتيش على المخابز في بندر ومركز زفتى، وذلك بالتعاون مع إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، ومدير إدارة تموين زفتى، ومفتشو الرقابة التجارية.

وحررت الحملة 28 محضرًا بمخالفات لمخابز لارتكاب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم حمل شهادات صحية، وأُحيلت المحاضر إلى النيابة.

وأشار وكيل وزارة التموين في الغربية، إلى أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة؛ للتأكد من إنتاج خبز عالي الجودة يرضى المواطنين، لافتًا إلى استمرار الحملات في جميع مراكز المحافظة؛ لمراقبة وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة.

ضبط 6 أطنان دقيق مدعم

وفي السياق ذاته، تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط سيارة نقل قليوبية محملة بـ6 أطنان دقيق مدعم بنطاق مركز طنطا، والمخصص للمخابز البلدية قبل بيعها فى السوق السوداء بعد جلبها وتجميعها من محافظة القليوبية، والتربح ماليًا بدون وجه حق.

كانت معلومات قد وردت للمهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، بقيام أحد الأشخاص عبر سيارة نقل بجلب وتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم المهرب من بعض أصحاب المخابز البلدية بمحافظة  القليوبية من معدومى الضمير سارقي الدعم بغرض الاتجار به في السوق السوداء، وفى طريقها لمركز طنطا فى محافظة الغربية لبيعه.

وبناءً على تعليمات وزير التموين ومحافظ الغربية بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز، تم تشكيل حملة تموينية برئاسة وكيل وزارة التموين بالغربية، يرافقه أشرف شرف الدين مدير إدارة تموين مركز طنطا، والسيد حواله مدير الرقابة التموينية بإدارة مركز طنطا.

بعمل عدة أكمنة على طريق دفرة بمركز طنطا، أسفرت هذه الأكمنة عن ضبط سيارة نقل قيادة السائق ومحمل بصندوقها 120 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو بإجمالي وزن 6 أطنان دقيق بلدي مدعم بغرض الاتجار في السواق السوداء.

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

محضر ا حملة بالغربية زفتى مخابز التموين الغربية

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