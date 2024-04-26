الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مع اقتراب شم النسيم.. ضبط نصف طن "رنجة" فاسدة فى كفرالزيات

رنجة غير صالحة
رنجة غير صالحة

صادرت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، كمية كبيرة من الأسماك المدخنة "رنجة"، يشتبه في أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مصنع لإنتاج الأسماك المدخنة بـ كفرالزيات، قبل طرحها لبيعها لجمهور المواطنين فى مراكز ومدن المحافظة بالتزامن مع عيد الربيع "شم النسيم".

ضبط 100 صندوق "رنجة" فاسدة

كان الدكتور عادل عبدالعزيز، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، قد كلف لجنة تفتيشية للمرور بمركز زفتي، مكونة من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإحكامًا للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، وتم رصد نصف طن أسماك مدخنة "رنجة" داخل 100 صندوق بلغ وزن الصندوق 5 كيلوجرامات، غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع لإنتاج الأسماك المدخنة بمركز كفرالزيات.

تم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليلها، وتحرير محضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

التصدي لجميع أشكال الغش التجارى ولأى محاولات للتلاعب بالأسعار

وفي سياق مواز، أشاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالحملات التفتيشية التي يتم تنفيذها بالغربية في مختلف قرى ومدن المحافظة استعدادًا لأعياد الربيع وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن التصدي لجميع أشكال الغش التجاري ولأي محاولات للتلاعب بالأسعار والمساس بالأمن الغذائي للمواطن، إلى جانب توفير احتياجات المواطنين من السلع بالأسعار المناسبة.

حيث قامت سلامة الغذاء بضبط طن وربع رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وشدد المحافظ على استمرار الحملات للتأكد من صلاحية السلع المعروضة لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات ومعاقبة المخالفين، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة، كما حررت مديرية الصحة ٤٣ محضرًا (٢٦ محضر عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، ١٧ محضر عدم حمل شهادة صحية)

رنجة غير صالحة
رنجة غير صالحة
رنجة غير صالحة
رنجة غير صالحة
رنجة غير صالحة
رنجة غير صالحة
نصف من الأسماك المدخنة رنجة الطب البيطرى بالغربية صالحة للاستهلاك الآدمي مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني أسماك مدخنة رنجة داخل 100 صندوق

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ضبط طن ونصف الطن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى زفتى بالغربية

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