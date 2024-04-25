تحرير 18 محضرًا بمخالفات لمخابز بلدية وسياحية في الغربية

تمكنت حملة مديرية التموين بالغربية، من تحرير 18 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر كفر الزيات، خلال 24 ساعة، تطبيقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

واستهدفت حملة مديرية التموين بمحافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، التفتيش على المخابز في كفر الزيات، وذلك بالتعاون مع المحاسب عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، ومدير إدارة تموين كفر الزيات، ومفتشو الرقابة التجارية، وحررت الحملة 18 محضرًا بمخالفات لمخابز لارتكاب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم حمل شهادات صحية، وأُحيلت المحاضر إلى النيابة.

وأشار وكيل وزارة التموين في الغربية، إلى أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة؛ للتأكد من إنتاج خبز عالي الجودة يرضى المواطنين، لافتًا إلى استمرار الحملات في جميع مراكز المحافظة؛ لمراقبة وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة.



وفي السياق ذاته، واصلت مديرية التمويت بالغربية، متابعة تطبيق وتفعيل المخابز السياحية لأسعار الخبز السياحي الجديدة المقررة من قبل الحكومة، وإلزام أصحاب المخابز بتطبيق التسعيرة الجديدة، والإعلان عنها فى مكان واضح بالمخبز، قاد الحملات المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، والعميد عمرو الطوخي، مدير مباحث تموين الغربية، بالإشتراك مع ضباط وأفراد مباحث التموين، ومفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، وبالاشتراك مع الجهات المعنية.

ونبهت الحملة على أصحاب المخابز، بتنفيذ التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024 وإلا سيتعرض المخالف لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن هذا الصدد، وأن هناك لجان وحملات مكثفة بالتوازى من المديرية والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية منها مباحث التموين ومجالس المدن والأحياء، على المخابز السياحية الفترة القادمة، تنفيذا لتوجيهات وزير التموين ومحافظ الغربية، لتطبيق قرار الحكومة الجديدة الخاص بتسعيرة بيع الخبز السياحى للمواطنين وكذا المطاعم.

تابع المحافظ نتائج الحملات على مخابز العيش السياحي للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار موجها مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية.

وشدد المحافظ، على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر، فضلاً عن المرور على المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية، والوقوف على مدى التزامهم بتخفيض الأسعار.