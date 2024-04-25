الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 25 حالة مخالفة بناء وتعد على الأراضي الزراعية بالغربية

ازالات
ازالات

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استعراض آخر تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات ومخالفات البناء، من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها، ضمن المرحلة الثالثة للموجة 22، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأجرى محافظ الغربية اتصالًا مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال أجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر، للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة وتمكنت الوحدات المحلية خلال 24 ساعة، من إزالة 25 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية في المهد.

 إزالة 10 حالات  مخالفة للبناء ودون ترخيص في المحلة الكبرى

وفي السياق ذاته، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، برئاسة المحاسب عادل داود، 10 حالات  مخالفة للبناء ودون ترخيص، وذلك في حملة مفاجئة تنفيذًا لتعليمات محافظة الغربية ومجلس الوزراء، بالتصدي لأي بناء مخالف.

وتمكنت الحملة من إزالة 6 حالات مخالفة للبناء دون ترخيص، بقرى المركز، عبارة عن حوائط بالبلوك وأعمدة خرسانية وقواعد خرسانية، و4 حالات فك شدة خشبية بالأدوار العلوية، وإزالة حوائط بالطوب الأحمر والأسمنت بالأدوار العلوية، في مناطق من المدينة.

وفي إطار آخر، شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، علي متابعة الموقف التنفيذي لأعمال الرصف والتطوير الجارية في شارع النحاس بطنطا على سرعة الانتهاء من الشارع.

وتابع المحافظ خلال الاجتماع، أعمال رصف وتطوير شارع النحاس بطنطا بطول 1،38 كم وعرض 20 متر وتشمل توسعة الشارع وإعادة رصفه وتركيب بلدورات، وزرع أشجار في الجزيرة الوسطى ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة، يأتي ذلك نظرا لأهمية الشارع الحيوية الذي يساهم في معالجة الكثير من المشكلات المرورية، ويحقق السيولة المرورية في المنطقة الناتجة عن خروج عدد كبير من الموظفين والطلاب.

وأشار المحافظ، إلى ان تطوير الشارع لحل مشكلات الازدحام والتيسير على المواطنين في المقام الأول، وتحقيقا للمظهر الحضاري اللائق.

محافظ الغربية الواردة ضمن المرحلة الثالثة للموجة 22 مناطق من المدينة الشبكة الوطنية للطوارئ تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر

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