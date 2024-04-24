الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملات مشتركة لضبط المخالفات التموينية بمراكز الغربية

حملة تموينية
حملة تموينية

شنت مديرية تموين الغربية، حملات تموينية بمراكز محافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد ابوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الدخلية، وبعضوية كل من: خالد ذكي ومحمد صلاح ومحمود برغوث ومحمد فوزي، مفتشى مديرية التموين، بالاشترك مع مديري الإدارات بالمراكز والمدن.

تحرير عدة محاضر

وتمكنت الحملات من تحرير عدة محاضر، حيث تم تحرير محضر جنح ضد محل مواد غذائية لحيازتة طن مكرونة مختلفة الأشكال بدون فواتير تدل على مصدرها ما جعلها مجهولة المصدر، وكذلك محل بقالة لديه 150 كيلو جرام رنجة  بدون فواتير وغير مدون عليه تاريخ الإنتاج.

كما ‏جرى تحرير محضر جنح ضد بقال تموينية وذلك لتجميعه 250 كيلو سكر مدعم، كما تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية، من ضبط تاجر سجائر، يبيع السجائر أكثر من قيمتها المحددة بـ 150 جنيه في القاروصة الواحدة ليتربح بشكل غير قانوني من فارق السعر.

حملات تموينية تعليمات وزير التموين ومحافظ الغربية تحرير عدة محاضر دون فواتير 250 كيلو سكر مدعم تاجر سجائر بـ 150 جنيه في القاروصة الواحدة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

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حملات تموينية على مراكز محافظة الغربية لضبط المخالفين

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