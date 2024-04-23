تحرير 22 مخالفة ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بكفر الزيات

حررت حملة مديرية التموين بالغربية 22 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر كفر الزيات، خلال 24 ساعة، تطبيقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار تشديد الرقابة على المخابز البلدية وحركة الدقيق المدعم، وذلك عقب جرد الرصيد الفعلي وشاشة الصرف.

واستهدفت حملة مديرية التموين بمحافظ الغربية، بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، التفتيش على المخابز في كفر الزيات، وذلك بالتعاون مع عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، وحررت الحملة 22 مخالفة لمخابز لارتكاب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم حمل شهادات صحية، وأُحيلت المحاضر إلى النيابة.

وأكد وكيل وزارة التموين في الغربية، أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة للتأكد من إنتاج خبز عالي الجودة يرضى المواطنين، مشيرًا إلى استمرار الحملات في جميع مراكز المحافظة، لمراقبة وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة.

وشدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين وعدم تلاعب التجار بالأسعار والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لمنظومة الخبز.

وعلي صعيد آخر، اطمأن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، خلال متابعته اليومية عملية تسليم الأقماح في أماكن تجميع وتخزين محصول القمح، على تذليل كل العقبات والتسليم في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظًا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير وانتظام العمل داخل مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة.

وأجرى المحافظ اتصالًا مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر، لمتابعة عملية توريد القمح بصوامع وشون المحافظة.

وشدد المحافظ على المرور الميداني الدوري من اللجنة المركزية بمحافظة الغربية والمشكلة بقرار من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لمتابعة بدء توريد القمح المحلى موسم 2024 بشون وصوامع محافظة الغربية.