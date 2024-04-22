محافظ الغربية يتابع أعمال توريد القمح بمراكز ومدن المحافظة

اطمأن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، خلال متابعته اليومية عملية تسليم الأقماح في أماكن تجميع وتخزين محصول القمح، على تذليل كل العقبات والتسليم في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظًا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير وانتظام العمل داخل مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة.

وأجرى المحافظ اتصالًا مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر، لمتابعة عملية توريد القمح بصوامع وشون المحافظة.

وشدد المحافظ على المرور الميداني الدوري من اللجنة المركزية بمحافظة الغربية والمشكلة بقرار من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لمتابعة بدء توريد القمح المحلى موسم 2024 بشون وصوامع محافظة الغربية.