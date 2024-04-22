"تموين الغربية" يتابع تنفيذ قرار خفض سعر الخبز الفينو والسياحى

لاقى انخفاض أسعار الدقيق، وقرار خفض أسعار الخبز السياحي قبولا كبيرا لدى المواطنين بمحافظة الغربية، خاصة من محدودي الدخل.

وبدأ مديرو الإدارات التموينة في مراكز ومدن محافظة الغربية، بإشراف ومشاركة المهندس محمد أبو هاشم، مدير مديرية التموين بالغربية، وتحت إشراف الدكتور رطارق حمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، في متابعة تنفيذ خفض الأسعار عن كثب، وذلك منذ إعلان الحكومة عن قرار خفض سعر الخبز السياحي.

وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، شنت المديرية حملات موسعة لمتابعة تنفيذ القرار، والذي يشمل إلزام جميع المخابز السياحية بإعلان تسعيرة الخبز- وزنًا وسعرًا- على لوحة فى مكان واضح بالمخبز أمام جمهور المواطنين.

وأكد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم تكثيف الرقابة والمرور والحملات على المخابز السياحية والأفرنجية، بجانب المخابز البلدية، وذلك لإحكام السيطرة والرقابة عليها، والتأكد من الالتزام بالتسعيرة الجديدة للخبز السياحى، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصلحي وزير التموين، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

فيما أشار الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إلى أن توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتشكيل وشن لجان وحملات مكثفة من المديرية والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة، على المخابز السياحية الفترة القادمة، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين ومجالس المدن والأحياء وهيئة سلامة الغذاء، وكل الجهات المعنية، لتطبيق قرار الحكومة الجديدة الخاص بتسعيرة بيع الخبز السياحى للمواطنين، ورصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين منهم.

ولفت إلى أن انخفاض سعر طن الدقيق ما يقرب من 10 آلاف جنيه، حيث يتراوح سعر الطن حاليًا من 16 إلى 17 ألف جنيه، بسبب سعي ومجهود الدولة، لابد أن يعود على المواطن، ولا بد أن يشعر المواطن بتخفيض سعر طن الدقيق، الذي انعكس على سعر الخبز السياحي والأفرنجي، خاصة أنه لا توجد أسرة لا تتناول الخبز السياحي والأفرنجي، والذي تقبل عليه الأسر بكثرة خلال فترات الدراسة.

ألزمت وزراة التموين والتجارة الداخلية المخابز، بأن يكون سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا بـ150 قرشا ورغيف الخبز وزن 40 جرامًا بـ 75 قرشا ورغيف الخبز 25 جراما بـ50 قرشًا، كما تضمنت أيضا سعر الفينو بـ 100 قرش للرغيف وزن 25 جرامًا، وبسعر 150 قرشا لرغيف الفينو وزن 50 جرامًا.