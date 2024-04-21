الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 112 حالة إشغال طريق خلال حملة بمركز كفر الزيات

مرافق الغربية
مرافق الغربية

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، رفع 112 إشغال طريق، خلال حملة لإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية بالمركز.

وأكد المحاسب عادل داود، رئيس مجلس مدينة كفر الزيات، أن الحملة التي نفذها قسم الإشغالات، بالتعاون مع إدارة المرافق بمديرية أمن الغربية، قد تمكنت من إزالة 112 إشغال طريق ثابت ومتحرك كانت تعطل الطرق الرئيسية. 

 توجيه باستمرار حملات رفع الإشغالات لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين

وأشار "داود"، إلى أن تعليمات محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، هي استمرار حملات رفع الإشغالات فى جميع المراكز، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة والتصدي لكافة أنواع وأشكال إشغالات الطريق.

 من ناحيته شدّد الدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية على استمرار حملات رفع الإشغالات فى جميع المراكز، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة.

 المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء

وعلى صعيد منفصل، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدا تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق.

جاء ذلك خلال متابعة لأعمال  رد الشيء لأصله بشارع المدارس ببسيون من أعمال إزالة الأرصفة ونقل أعمدة الانارة وفرد طبقة السن تمهيدا لأعمال الرصف حيث سيتم رصف الشارع بطول 523متر وعرض 6 متر.

كما تابع محافظ الغربية، الموقف التنفيذي لمشروعات طنطا مؤكدا متابعته المستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات بمراكز ومدن المحافظة  في القطاعات المختلفة حتى الانتهاء من الأعمال من خلال جولاته الميدانية للتأكد من كونها تتم طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها، مشيرا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين.

رفع 112 إشغال طريق خلال حملة لإزالة الإشغالات مركز ومدينة كفر الزيات تعليمات محافظ الغربية التصدي لكافة أنواع وأشكال إشغالات تذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال

مواد متعلقة

محافظ الغربية يلتقى أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين

"تحرير سيناء وكرامة وطن".. ندوة بـ"إعلام زفتى" حول استرداد أرض الفيروز

22 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بالمحلة الكبرى في الغربية

ضبط 165 مخالفة مرورية متنوعة بشوارع الغربية

رفع 260 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من شوارع كفر الزيات

رفع 131 حالة إشغال متنوعة بشوارع مدينة طنطا

إزالة 7 تعديات على أملاك الدولة والمجارى المائية بزفتى

إزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالغربية

الأكثر قراءة

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 21-4-2024 فى مصر

عاجل.. تدريبات بجيش الاحتلال الإسرائيلى استعدادًا لاحتمال اقتحام "أسطول الحرية"

المالية: اليوم بدء صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين بالدولة

عاجل.. مراسل القاهرة الإخبارية: أصوات انفجارات فى ريف درعا الشمالى بسوريا‬⁩

عاجل.. مصرع 14 شخصًا بالعملية العسكرية الإسرائيلية فى مخيم نور الشمس بالضفة الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

د.أحمد الخميسى

طهران والأمريكان.. شبح حرب كبيرة

ماجد حبته

مع جنوب إفريقيا الشقيقة

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل