رفع 112 حالة إشغال طريق خلال حملة بمركز كفر الزيات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، رفع 112 إشغال طريق، خلال حملة لإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية بالمركز.

وأكد المحاسب عادل داود، رئيس مجلس مدينة كفر الزيات، أن الحملة التي نفذها قسم الإشغالات، بالتعاون مع إدارة المرافق بمديرية أمن الغربية، قد تمكنت من إزالة 112 إشغال طريق ثابت ومتحرك كانت تعطل الطرق الرئيسية.

توجيه ب استمرار حملات رفع الإشغالات لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين

وأشار "داود"، إلى أن تعليمات محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، هي استمرار حملات رفع الإشغالات فى جميع المراكز، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة والتصدي لكافة أنواع وأشكال إشغالات الطريق.

من ناحيته شدّد الدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية على استمرار حملات رفع الإشغالات فى جميع المراكز، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة.

المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء

وعلى صعيد منفصل، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدا تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق.

جاء ذلك خلال متابعة لأعمال رد الشيء لأصله بشارع المدارس ببسيون من أعمال إزالة الأرصفة ونقل أعمدة الانارة وفرد طبقة السن تمهيدا لأعمال الرصف حيث سيتم رصف الشارع بطول 523متر وعرض 6 متر.

كما تابع محافظ الغربية، الموقف التنفيذي لمشروعات طنطا مؤكدا متابعته المستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات بمراكز ومدن المحافظة في القطاعات المختلفة حتى الانتهاء من الأعمال من خلال جولاته الميدانية للتأكد من كونها تتم طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها، مشيرا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين.