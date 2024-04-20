السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"تحرير سيناء وكرامة وطن".. ندوة بـ"إعلام زفتى" حول استرداد أرض الفيروز

ندوة زفتي
ندوة زفتي

عقد مركز إعلام زفتى بمحافظة الغربية ندوة إعلامية بعنوان "تحرير سيناء وكرامة وطن" بمقر قاعة المجمع الإعلامي، وذلك احتفالًا بذكرى تحرير سيناء في 25 أبريل من كل عام.

وبدأت الندوة بالسلام الجمهوري والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، ثم قدم حازم محمد عبدالصمد، أخصائي أول إعلام، نبذة مختصرة عن أهمية أرض سيناء التاريخية والجغرافية والدينية.

ذكرى تحرير سيناء

ثم تحدث المشاركون في الندوة عن كيفية الإعداد والاستعداد للمعركة لاسترداد كرامة الشعب المصري والبطولات التي قدمها رجال القوات المسلحة ومساندة الشعب لهم خلال حرب الاستنزاف، ثم مرحلة الخداع الاستراتيجي تمهيدًا لحرب أكتوبر المجيدة ثم كانت الحرب التي غيرت موازين القوى وحطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر ثم كانت اتفاقية السلام ١٩٧٩، ثم جاءت مرحلة التحكيم واستلام طابا آخر شبر من أرض مصر ورفع العلم المصري عليها.

يأتي ذلك حرصًا من قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات على توثيق البطولات والانتصارات التي حققها الجيش المصري والاحتفاء بالمناسبات القومية التي تبين تلاحم الجيش مع الشعب من أجل الحفاظ على أرض الوطن واحتفالًا بذكرى تحرير سيناء وتخليدًا للذكرى الوطنية.

ندوة زفتي
ندوة زفتي
ندوة زفتي
ندوة زفتي
ندوة زفتي
ندوة زفتي
تحرير سيناء و كرامة وط في 25 أبريل فوق شبه جزيرة سيناء قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة فى قطاع غزة وطمأن الحضور

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